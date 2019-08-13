Пушкинский музей примет участие в акции "Ночь кино-2019"

Москва, 13 августа. ГМИИ им. А.С. Пушкина 24 августа примет участие во всероссийской акции "Ночь кино-2019". В музее состоится дискуссия, которую традиционно проведут кураторы Московской школы кино Аддис Гаджиев ("Художественная постановка") и Всеволод Коршунов ("Практическая кинокритика"). Темой разговора станет наследие эпохи модернизма в кино и связь фильмов с основными течениями в искусстве XX века.

Кинематограф 1920-х годов активно и плодотворно развивался в эпоху модернизма. Такие течения, как импрессионизм, экспрессионизм, дадаизм, футуризм, сюрреализм стали важнейшими экранными стилями, причем не только 1920-х годов, – они оказали влияние на дальнейшее развитие кинематографа. Импрессионистские фильмы "Лихорадка" Деллюка и "Верное сердце" Эпштейна начали линию поэтического кино, которая привела к "Аталанте" Виго, "Набережной туманов" Карне и фильмам периода оттепели в СССР. Экспрессионистский "Кабинет доктора Калигари" Вине отозвался в "Гражданине Кейне" Уэллса, "Касабланке" Кертиса, стиле нуар и жанре хоррор. Футуристские эксперименты Маринетти и Брагальи, а также дадаистские опусы Леже и Руттмана открыли дорогу абстрактному кино, неоавангарду и видео-арту. Бунтарская энергия сюрреалистического "Андалузского пса" Бунюэля и Дали отозвалась в картинах Алена Рене, Веры Хитиловой и Дэвида Линча.

Ведущие этой дискуссии на примерах отрывков из фильмов расскажут и покажут, каким многообразным стало кино 1920-х годов под воздействием течений модернизма и какое влияние оно оказало на последующие поколения режиссеров.

Возрастная категория 16+

Дата проведения: 24 августа 2019 года.

Время проведения: 19:00 – 20:30.

Место проведения: Главное здание, Волхонка, 12, Итальянский дворик.

Вход свободный по регистрации.

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Акция "Ночь кино"

Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет в России уже в четвертый раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Организаторы акции "Ночь кино" — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".

Аддис Гаджиев

Художник-постановщик, актер, режиссер телевизионной рекламы и музыкальных видео, эксперт и консультант в области визуальной культуры и художественных концепций различных проектов, член Союза дизайнеров России, Союза кинематографистов РФ, Международной конфедерации Союзов художников (Союз художников Азербайджана), вице-президент гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов РФ, член правления Союза кинематографистов РФ, возглавляет программу "Художественная постановка" Московской школы кино в Universal University.

Всеволод Коршунов

Кандидат искусствоведения, сценарист, редактор, киновед, шеф-редактор отдела документальных фильмов и сериалов телеканала "Россия — Культура", преподаватель ВГИКа, куратор курсов "История кино" и "Современное кино" в Московской школе кино.

Московская школа кино

Московская школа кино создана в 2012 году для подготовки специалистов в различных сферах киноиндустрии: препродакшн, продакшн, постпродакшн, кинопрокат. Школа аккумулирует лучший российский и международный опыт в области подготовки специалистов для творческих индустрий, наращивает технологические ресурсы и развивает новые направления. Сегодня в Московской школе кино есть программы по всем основным специализациям. Студенты работают над совместными проектами в условиях, максимально приближенных к реальному производственному процессу, и это дает им навыки работы в творческой группе.

Пресс-служба

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