Лирой Торнхилл откроет фестиваль Alfa Future People трибьютом The Prodigy

Москва, 13 августа. Фестиваль Alfa Future People объявил последнего хедлайнера Alfa Main Stage. Им станет один из основателей британского коллектива The Prodigy Лирой Торнхилл, который выступит со специальным диджей-сетом - трибьютом музыки The Prodigy разных лет.

По словам продюсера фестиваля Виктора Шкипина, организаторы считают уместным и правильным в начале мероприятия почтить память Кита Флинта, фронтмена The Prodigy, умершего несколько месяцев назад. "Этот коллектив точно являлся и является одним из столпов современной электронной музыки. Мы всегда хотели увидеть их у нас на фестивале. Увы, это уже не случится, но мы рады будем услышать их лучшие треки на главной сцене в виде диджей-сета", - сообщил продюсер.

Карьера Лироя началась почти 30 лет назад, когда Британию только охватила "рейв-лихорадка", и по всей стране в клубах и на нелегальных опен-эйрах звучал эйсид-хаус. В одном из таких клубов Лирой и двое его друзей познакомились с Ламом Хоулеттом, и вскоре эта компания решила создать собственный музыкальный коллектив, получивший название Prodigy. Торнхиллу в группе (которая с самого начала сделала нетипичную для электронщиков ставку на живые выступления) было отведено сразу несколько ролей – Лирой, с детства увлекавшийся брейкдансом, стал одним из штатных танцоров The Prodigy, а также взял на себя обязанности концертного клавишника.

Проведя в составе группы 10 лет (которые можно назвать золотым периодом в истории The Prodigy), Лирой покинул коллектив, чтобы заняться соло-карьерой, однако связей с "главной группой своей жизни" совсем не утратил. Лиам Хоулетт и Лирой оставались близкими друзьями, в результате через несколько лет Торнхилл получил статус "официального диджея" The Prodigy. Его сеты открывали одно из самых масштабных турне группы под названием Their Law Tour, основанное на программе сборника лучших хитов, выпущенного в 2005 году.

Сольная карьера Торнхилла тоже вышла разнообразной – его первая пластинка увидела свет в 1993-м, хотя полноценным началом пути Лироя как самостоятельной творческой единицы стоит считать 2000-й, когда Лирой уже в статусе лидера основал проект Flightcrank и выпустил с ним альбом Beyond All Reasоnable Doubt, в котором приняли участие исполнитель даба Ли "Скретч" Перри и продюсер Кэмерон Маквей.

С тех пор на счету Лироя Торнхилла полтора десятка пластинок с разными проектами (в середине нулевых он работал с DJ Hyper, а затем основал дуэт Smash HiFi, играющий музыку в диапазоне от хип-хопа и фристайла до брейкбита), ремиксы для самых разных музыкантов в диапазоне от Боба Марли до манчестерского инди-рок дуэта Ting Tings, собственный лейбл Electric Tastebuds, издающий музыку в жанре nu breaks и многочисленные выступления на крупнейших мировых фестивалях – как с собственными музыкальными проектами, так и с диджей-сетами.

Вместе с Лироем на главной Alfa Main Stage фестиваля будут выступать: Apashe, Carnage, Dannic, Don Diablo, Ferry Corsten, Knife Party, Laidback Luke, Quintino, Jeffrey Sutorius.

