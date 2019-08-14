Генеральный директор Группы QIWI и Ассоциации ФинТех впервые выступит на Baltic Weekend

Москва, 14 августа. В Санкт-Петербурге 26-27 сентября пройдет крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Организатором выступает агентство SPN Communications.

Архитектура деловой программы Baltic Weekend 2019 состоит из двух пленарных заседаний, двух панельных дискуссий и шести тематических круглых столов. Ключевыми темами в этом году станут: глобальные тренды индустрии, искусственный интеллект, цифровая трансформация бизнеса, антикризисные коммуникации, КСО, эффективные digital и PR-инструменты и многое другое.

На пленарном заседании первого дня форума выступит генеральный директор Группы QIWI и Ассоциации ФинТех Сергей Солонин. Эксперт расскажет:

- Что такое экономика знаний?

- Что же важнее – владеть технологией получения знаний или сами знания?

- Какое место теперь займет человек в эволюции знаний?

- Какое будущее нас ждет с искусственным интеллектом и big data?

Сергей Солонин осуществляет частные инвестиции в перспективные финтех-проекты, выступая соинвестором компаний Instamart, TimePad, Youdo, Gaijin, Арена Маркет, Aviasales и др. Кроме того он участвует в развитии новых образовательных инициатив и институтов в России, осуществляя системную инвестиционную поддержку федеральным проектам, в частности выступает соинвестором школы креативного мышления ИКРА, Британской высшей школы дизайна, Академии блокчейн и др.

Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Ежегодно форум собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки.

Возрастная категория 18+

Регистрация на форум открыта до 17 сентября.

Подробная информация о проекте доступна на сайте Baltic Weekend.

По вопросам участия: Валерия Черепанова: +7 812 380 00 07, доб. 283 или v.cherepanova@spncomms.com

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Генеральный радиопартнер – Business FM.

Генеральный телевизионный партнер – Канал 78.

Генеральный международный партнер – Sputnik.

Генеральный отраслевой партнер – Sostav.ru.

Образовательный партнер – MACS.

Официальные информационные партнеры – Интерфакс, Сноб.

Информационные партнеры форума – Росбалт, Mediabitch (PR Bee), Дни.ру, SCAN, PR News, Event Live, Business Daily, Live Communications Magazine, ФедералПресс, Росбалт, СКАН, Macs, HH.ru.

Ассоциации – Ассоциация менеджеров, АКОС, РАСО, АКАР, РАМУ, IABC, REMA, REPA.