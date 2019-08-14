Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл" даст концерты в Гютерсло

Москва, 14 августа. В рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" 17-18 августа в Германии в городе Гютерсло (земля Северный Рейн-Вестфалия) пройдут гастроли театра "Мюзик-Холл" из Санкт-Петербурга. Артисты исполнят произведения русской и мировой оперной классики, романсы и фольклорные композиции.

Концерты объединены в специальный проект "Новые голоса Санкт-Петербурга". В выступлениях примут участие вокалисты, которые в последние годы обрели известность благодаря участию в оперных спектаклях, конкурсах и фестивалях.

Среди участников – солисты театра "Мюзик-Холл", номинанты премий Санкт-Петербурга, Италии, Германии Савелий Андреев, Мария Бояркина, Дмитрий Мулярчик, Анастасия Самарина, Тигрий Бажакин, Ольга Ширяева, а также солистка петербургского камерного хора "Россика" Злата Гоголь.

Аккомпаниатором певцов выступит молодой пианист Платон Черкасов. В качестве солиста он исполнит известные этюды Сергея Рахманинова, симфоническую поэму Александра Скрябина, сочинения Мориса Равеля и Фредерика Шопена.

Руководитель хора – заслуженная артистка России Валентина Копылова-Панченко.

На концертах в Гютерсло можно будет услышать классические произведения русской и мировой оперной сцены, романсы, фрагменты оперетт, неаполитанские песни и русский фольклор.

Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл" – один их самых популярных и любимых театров среди жителей Санкт-Петербурга и России. Здесь проходят концерты и мюзиклы для взрослых и детей, каждый сезон зрителям демонстрируются премьеры.

С 2013 года художественным руководителем театра является Фабио Мастранджело. С 2015 года театр проводит Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем", который знакомит петербуржцев и туристов с выдающимся оперным наследием.

Возрастная категория 12+

Место проведения:

17 августа - Stadpark, "Gutersloher Sommer", 16:30.

18 августа - Stadthalle Gutersloh "Grosser Saal", 11:00.

18 августа - Konzertsaal Alte Abtei 17:00.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля.

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook.

https://instagram.com/russian.seasons − официальный Instagram проекта.

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK.

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK.

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org