Горняки "Кузбассразрезугля" установили мировой рекорд по бурению

ТАСС, 14 августа. В компании "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) накануне Дня шахтера установлен третий мировой рекорд, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. За июль бригада Константина Минакина (филиал "Кедровский угольный разрез") на буровом станке Sandvik D50KS №733991 пробурила 43,4 тыс. погонных метров.

В этом же месяце горняки УК "Кузбассразрезуголь" обновили мировые достижения по отгрузке горной массы: бригада Евгения Захарченко (филиал "Кедровский угольный разрез") на экскаваторе ЭКГ-18 №21 и бригада Владимира Гриченко (филиал "Талдинский угольный разрез") на экскаваторе P&H-4100 XPC №184.

"Мировой рекорд по бурению коллектив бригады установил в рамках месячника высокопроизводительного труда, который на протяжении многих лет традиционно проходит в преддверии главного профессионального праздника – Дня шахтера. Пробурив 43,4 тыс. погонных метров, бригада Константина Минакина выполнила месячный норматив на 206,7%", - сказано в сообщении.

Буровой станок Sandvik D50KS №733991 был запущен в эксплуатацию на Кедровском угольном разрезе в январе 2019 года, до этого более 13 лет бригада Константина Минакина работала на другом оборудовании.

"Мировое достижение данной буровой бригады, для которой это уже не первый рекорд как месячной, так и годовой производительности, еще раз демонстрирует высокий профессионализм горняков нашей компании, способных добиваться высоких результатов на любом оборудовании", – цитируют в пресс-службе слова начальника производственного департамента АО "УК "Кузбассразрезуголь" Юрия Гука.

О предприятии

В АО "УК "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также шахта "Байкаимская".

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.