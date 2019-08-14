Москва, 14 августа. Фестиваль Rukami пройдет в Москве 31 августа и 1 сентября. Изобретатели и мейкеры соберутся на два дня, чтобы рассказать о новейших аэрокосмических технологиях, обменяться идеями и найти вдохновение для собственных проектов.

"Во все времена космос вдохновлял и завораживал своей неизвестностью. И сегодняшние изобретатели по-прежнему мечтают полететь на Альфу Центавру, потому что неизведанное — это главная сила притяжения для пытливых умов. Космос — это, с одной стороны, простор для фантазии и неиссякаемый источник вдохновения для романтиков всех возрастов, а с другой — передний край науки, и многие открытия начинаются с попыток освоить космос, а затем переходят в нашу повседневность, становятся ее привычной частью. Тем более сегодня с помощью технологий Вселенная стала как никогда доступна для изучения: благодаря AR и VR мы воссоздаем пространства максимально приближенные к действительности — атмосферу и поверхность планет, строим гипотезы об их пригодности для жизни и путешествуем по ним с помощью различных гаджетов", — рассказала руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов АО "РВК" Наталья Смелкова.

В зоне "Космос" юные мейкеры познакомятся с передовыми технологиями, которые помогают человечеству покорять другие планеты и изучать Вселенную. Московский Музей космонавтики специально для фестиваля Rukami подготовил мастер-классы "Космический отряд", где у каждого будет возможность проверить знания о космонавтике, пройти ускоренную космическую подготовку, а специалисты Конструкторского бюро "Восток" помогут освоить основы электротехники и собрать первое электронное устройство. В секции аэрокосмических систем гости смогут посостязаться в дистанционном управлении роботом на фреймворке Robot Operating System, который способен ремонтировать космические корабли и исследовать далекие планеты. "Симулятор виртуальных прогулок" отправит гостей фестиваля на велосипедную прогулку по Марсу, а на мастер-классе "Ларт" они соберут и запрограммируют собственного робота, способного работать даже там, где отсутствуют условия для жизни человека

Мейкеры и технологические энтузиасты обсудят новомодные ховерборды и другие космические гаджеты, узнают, возможно ли собрать их дома и как уже сегодня стать пилотом. На фестивале покажут атрибут всех космических бестселлеров — "Звездных войн", "Назад в будущее", "Железного человека", Fallout, Duke Nukem 3d, Super Contra — реактивный ранец.

Все активности в рамках трека "Космос" направлены на то, чтобы вовлечь в техническое творчество как можно больше гостей фестиваля, создать пространство для обмена идеями и практиками между юными мейкерами и технологическими энтузиастами и познакомить их друг с другом. На фестивале каждый найдет для себя изобретение по вкусу — от самых маленьких, которые попробуют собрать спутник своими руками, до людей с серьезной инженерной подготовкой.

Rukami — это некоммерческий проект, инициированный АО "РВК" и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных проектов в кружках. Rukami включает в себя серию региональных мейкерских мероприятий, демонстрирующих проекты технического творчества, лучшие из которых представят свои изобретения в Москве. Ключевое событие проекта — Международный фестиваль Rukami — соберет технологических энтузиастов из России и зарубежных стран, объединит лучшие практики и форматы. В рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для управляющих команд кружков, которая позволит им не только привлекать новую аудиторию, но и удерживать ее, формируя устойчивое сообщество.

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