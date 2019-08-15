На кабельном предприятии УГМК во Владимирской области установили новое оборудование

ТАСС, 15 августа. Кольчугинский "Электрокабель" (г. Кольчугино Владимирской области, АО "ЭКЗ", входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) приобрел две перемоточные линии для цеха по производству кабелей связи и управления. Как сообщают в пресс-службе УГМК, новое оборудование общей стоимостью более 5 млн рублей предназначено для размотки кабельных изделий на определенную длину, указанную заказчиком. Кроме того, на перемоточных станках на изолированные жилы кабелей управления наносят цифровую маркировку.

"Скорость работы новых линий — порядка 400 м кабеля в минуту. Цифровая маркировка наносится на каждую изолированную жилу специальными чернилами при помощи каплеструйного принтера, входящего в состав перемоточного станка. Маркировка должна быть четкой и прочной, что подтверждается специальными испытаниями. После этого жилы скручивают между собой и помещают под общую оболочку", — приводят в пресс-службе слова начальника технологического бюро цеха №4 АО "ЭКЗ" Алексея Ван-Дин-Шина.

В сообщении компании уточняется, что кабель управления с пронумерованными жилами впоследствии легче монтировать. Их количество в данном изделии может доходить до 100, и все они одного цвета. Маркировка позволяет идентифицировать каждую жилу даже в том случае, когда при подключении оборудования к источнику генерации срезают минимум оболочки кабеля. Соединение промаркированных жил легче проверить и восстановить в случае обрыва.

Кабели управления занимают особое место в продуктовой линейке "Холдинга Кабельный Альянс". Этот вид продукции выпускается под торговой маркой НИКИ — Научно-исследовательский кабельный институт, единственный в своем роде за Уралом. Кабели управления передают сигнал с одного устройства на другое, запуская тот или иной процесс.

"Расширение парка перемоточных станков вкупе с установкой новых линий скрутки и оплеточных машин позволит к концу 2019 года увеличить объем производства кабелей управления торговой марки НИКИ и контрольных кабелей на 15-20%", — цитируют в пресс-службе слова заместителя директора по производству АО "ЭКЗ" Дмитрия Царькова.

О предприятии

АО "Электрокабель кольчугинский завод" — завод по выпуску кабельно-проводниковой продукции, бюджетообразующее предприятие города. Основан в 1939 году на базе завода по обработке цветных металлов им. Орджоникидзе. Наряду с АО "Сибкабель", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г. Томск" входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в 2016 году превысил 50 тыс. т. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.