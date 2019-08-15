Председатель облдумы провел в Воронеже контрольную проверку новых объектов образования

ТАСС, 15 августа. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и Демография" провел в Воронеже контрольную проверку объектов дошкольного и общего образования, которые выходят на стадию сдачи в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.

"Подрядчики заверили Владимира Нетесова в том, что современные школа и детский сад на улице Артамонова, а также школа на улице Федора Тютчева должны принять учеников и воспитанников уже 2 сентября нынешнего года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Осмотр начался с посещения общеобразовательной школы на улице Артамонова, рассчитанной на 1224 учащихся. Бюджетные ассигнования на этот объект площадью более 21 тыс. кв. м составили более 572 млн рублей (210 млн рублей из этих средств – финансирование областного бюджета). Здание новой школы отвечает самым современным требованиям. Оно состоит из трех разновысоких корпусов: трех- и четырехэтажного учебного, двухэтажного общественного и одноэтажного спортивного. Блоки связаны вестибюльной группой. Школа отличается эргономичной планировкой, в ней создана безбарьерная образовательная среда. Для занятий физкультурой предусмотрены два спортивных зала, многофункциональная спортплощадка, современный стадион.

При строительстве данной школы учтены и современные нормы квадратных метров на одного ученика, и расположение классов, лабораторий, спортзалов. Все это дает возможность детям учиться в комфортных условиях. Это также одна из задач нацпроектов.

В школе предполагается создание музея Военно-морского флота и морского юнармейского отряда, будет вестись масштабная работа по патриотическому воспитанию. В первый учебный год в школе планируют принять около 800 учеников и открыть шесть первых классов.

Сначала Нетесов осмотрел прилегающую территорию, где организована зона отдыха, школьный стадион и площадки для разных игровых видов спорта и воркаута. Он побывал в актовом и спортивных залах, столовой и пищеблоке общеобразовательного учреждения.

На сегодняшний день готовность этого объекта составляет более 98%. Сейчас на прилегающей территории школы проходит завершающий этап благоустройства, внутри самого здания идет подготовка всех помещений для монтажа оборудования и установки мебели.

Затем группа контроля осмотрела детский сад на 280 мест, находящийся рядом со школой. Общий объем бюджетных ассигнований на данный объект составил около 217 млн рублей (около половины из этих средств выделено областным бюджетом). Строители также рассчитывают сдать дошкольное учреждение в эксплуатацию строго к началу учебного года. Здесь будет 12 групп, половина из которых – ясельные.

Детский сад рассчитан на 12-часовое пребывание детей с двухлетнего возраста. Его проект соответствует современным стандартам комфортного пребывания детей в детском саду, способствующим гармоничному и здоровому развитию малышей.

В здании установлена система автоматической регулировки тепла во всех помещениях. Кроме того, здесь смонтированы лифты для подачи готовых блюд в группы, расположенные на втором этаже, что исключает возможность любых непредвиденных ситуаций. Безопасные снаряды для игр и занятий спортом, спецпокрытие игровых зон также позволят родителям быть спокойными во время нахождения детей в детском садике.

В здании детского сада организованы зоны для библиотечной и театрализованной деятельности, будет работать сенсорная комната, изостудия, исследовательские лаборатории, предполагается создание гончарной мастерской. Этот объект также находится на стадии завершения: здесь идет завоз и установка мебели, мягкого инвентаря и игрового оборудования.

Владимир Нетесов отметил: "Школа и детсад возводятся в рамках комплексного освоения территории, и важно, что при этом строительство жилых домов и социальных объектов ведется одновременно. Таким образом, уже сегодня регион частично решает задачи, поставленные в рамках национальных проектов и указов президента РФ", - приводят в пресс-службе слова председателя Воронежской областной думы.

"Железнодорожный район – один из самых динамично развивающихся в Воронеже. Здесь строится достаточно много жилья, в том числе и социального, а в данном микрорайоне квартиры получают как дети-сироты, так и семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, жилье приобретают молодые семьи по различным ипотечным программам. Таким образом, граждане, представляющие все социальные слои, получают возможность отдать детей в суперсовременный детский сад и такую же школу, где ребята могут гармонично развиваться, получать знания, необходимые в современном мире, имеют широкие возможности для самореализации. Это положительно влияет на развитие человеческого капитала в регионе, повышает комфортность проживания здесь для всех его жителей не на словах, а на деле", – отметил Нетесов.

Далее участники группы контроля побывали на территории новой школы, рассчитанной на 1101 место, которая откроется к началу учебного года на улице Федора Тютчева. Объект, общий объем бюджетных ассигнований на который составляет около 760 млн рублей, сегодня готов примерно на 96%. Чтобы успеть сдать ее точно к сроку, специалисты трудятся в две смены, идет подготовка помещений к установке мебели и инвентаря.

В этой школе будет четыре спортивных зала – тренажерный, зал атлетики, большой зал для игровых видов спорта и хореографический. Также здесь будут два обеденных зала – отдельно для учеников младших и старших классов.

Необычное конструкционное решение центральной части школы – атриум, который позволит организовать дополнительную инсоляцию общественного пространства объекта.

Новое здание построено рядом с существующей школой №64. Впоследствии старое образовательное учреждение планируют реконструировать, приспособив его под различные кружковые объединения и иные виды дополнительного образования детей.

Осмотрев школу, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов отметил, что на этом объекте работы также ведутся ускоренными темпами. "Видно, что подрядчики прилагают максимум усилий, чтобы выполнить свои обязательства качественно и в срок", – сказал он.

Подводя итоги осмотра, Владимир Нетесов отметил, что современными в новых объектах образования являются не только здания. В сдающихся школах и детсадах будут цифровое оборудование, новейшее оснащение, высококвалифицированный педагогический состав.

"Воронежская область с самого начала активно включилась в реализацию национальных проектов. И мы сегодня видим даже на начальном их этапе впечатляющие результаты. В 2019 году в регионе откроют рекордное количество дошкольных и общих образовательных учреждений. Среди них девять школ, которые примут учеников уже в этом учебном году, и 21 детский сад (8 из них в Воронеже) с ясельными группами, что позволит дать места примерно 3 тыс. малышей до трех лет. Все это стало возможным благодаря слаженной работе исполнительной и законодательной властей региона, руководства муниципальных образований. Кроме того, подрядчики всегда идут навстречу нашим предложениям и замечаниям, понимая масштабы поставленных задач. В следующем году мы также будем поддерживать высокие темпы капитального строительства и реконструкции объектов в рамках всех национальных проектов, в том числе направленных на развитие образования", – резюмировал Нетесов.

Он также отметил, что, несмотря на то, что работы на многих площадках ведутся не только в рамках графика, но и иногда даже с его опережением, регулярные проверки всех объектов депутатами областного парламента будут продолжены.