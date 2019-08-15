"Уральские локомотивы" организовали на своей площадке обучение уникальным технологиям

ТАСС, 15 августа. Впервые сотрудники "Уральских локомотивов" (Верхняя Пышма, Свердловская область) прошли обучение по программе "Технология склеивания по нормативам DVS®/EWF 3301 (Международный специалист)" непосредственно на территории своего завода, сообщают в пресс-службе предприятия. Ранее повышение квалификации по этому направлению проводилось лишь во время стажировки на предприятиях в Германии. Всего по разным программам в Европе было обучено более 200 специалистов завода.

"Наше предприятие выпускает продукцию, в которой реализованы самые перспективные инженерные решения, а процесс производства включает в себя уникальные операции. Наши "Ласточки" - это лучший в своем классе и постоянно развивающийся скоростной электропоезд, мы уже выпустили несколько его модификаций и продолжаем разработки. Это требует постоянного профессионального развития и от работников предприятия, и от эксплуатанта, и от поставщиков комплектующих", - отметил генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи.

В пресс-службе отметили, что на заводе освоены сложнейшие технологические процессы, которые нигде в России больше не применяются, в частности, сварка кузова из экструдированного алюминия, специалистов такой квалификации во всем мире немного. Клеевые работы также являются уникальным, ювелирным процессом, сопровождающим практически все этапы создания как электровозов, так и электропоездов.

Обучение склеиванию проходило на территории "Уральских локомотивов" в течение трех недель. Занятия включали теорию и практику, итоговая аттестация прошла в виде экзамена. Вел курс сертифицированный аудитор и европейский инженер по адгезии, директор Lijmacademie Арнольд Кноттерус (Нидерланды), экзаменатором выступил доктор Вольфган Шель из Германии.

"С самого начала работы нашего предприятия профильное обучение как в лучших российских центрах, так и за рубежом прошли более 1700 сотрудников. 65% обученных продолжают передавать свой опыт через развитую систему наставничества молодым специалистам", - рассказал начальник департамента по управлению персоналом "Уральских локомотивов" Андрей Пряхин.

Предприятие "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.