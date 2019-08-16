ММК продолжает развивать промышленный туризм

ТАСС, 16 августа. Производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината (ПАО "ММК") посетили около 9 тыс. человек в рамках реализации программы развития промышленного туризма с октября 2018 года, рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"ММК и до этого был открыт для гостей. Промплощадку одного из ведущих металлургических предприятий страны регулярно посещали коллеги и партнеры – потребители продукции, поставщики оборудования и сырья, представители других металлургических компаний. В рамках профориентационной работы организовывались экскурсии для школьников", - сказано в сообщении.

Однако системной эта работа стала с организацией четырех специально разработанных экскурсионных маршрутов, увлекательную поездку по которым могут совершить все желающие. Проект реализован в рамках разработанной стратегии социально-экономического развития Магнитогорска на период до 2035 года. Город включен в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учетом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности.

"Укрощение огня" (16+) – так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии "Стальная эволюция" (16+). Экскурсия дает представление не только о сегодняшнем дне на ММК, но и о славном историческом прошлом комбината. Экспозиции музея рассказывают об основных этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени. Помимо фотографий, документов, личных вещей и многих других интереснейших экспонатов, в музее представлены уникальные макеты и модели действующих производств.

Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется "У папы на работе" (6+). Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков – "В гости к металлургам" (7+) – также начинается с посещения музея ММК. В настоящее время еще два экскурсионных маршрута готовятся к запуску.

За семь месяцев 2019 года в рамках проекта по развитию промышленного туризма проведено 329 экскурсий, участниками которых стали 4270 человек, в том числе 1457 детей. Всего же с начала реализации проекта состоялись уже 740 экскурсий, благодаря которым познакомиться с легендарной Магниткой поближе смогли 8920 гостей, из которых почти 2,7 тыс. – дети. Особое внимание при организации экскурсии уделяется безопасности. Гостям выдается спецодежда и каски. Перед началом экскурсии они проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован страховой компанией СОГАЗ.

Радиогид-система донесет до каждого информацию, несмотря на производственный шум. Во время посещения объектов ММК гостей сопровождает экскурсовод; в цехах их встретит технический специалист, который расскажет о технологии конкретного производства. "Для того, чтобы записаться на экскурсию достаточно сделать заявку на сайте, либо позвонить по телефону +7 (3519) 25-11-40", - сказано с сообщении ММК.