Сахалинская область примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2019

Москва, 16 августа. Сахалинская область примет участие в выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет во Владивостоке 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума.

Павильон Сахалинской области в 2018 году стал лучшим среди экспозиций дальневосточных регионов. В этом году посетители увидят тот же павильон в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн с небольшими изменениями. Одну из волн стилизуют под парусник, а во вторую – будет "нырять" серый кит. Выбор этого морского животного неслучаен: популяция серых китов обитает в Охотском море, на шельфе северо-восточного Сахалина. Этот вид занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы, но за последние 10 лет численность популяции краснокнижных китов восстанавливается высокими темпами.

Внутри сахалинского павильона расположатся несколько зон. "Экономика и инвестиции" познакомит со стратегическими проектами развития островного региона, резидентами ТОР, институтами развития области, национальными проектами, историями успеха в освоении "дальневосточных гектаров".

Отдельная зона будет посвящена нефтегазовому комплексу. В 2019 году в этой сфере отмечаются несколько юбилейных дат: 25 лет компании "Сахалин Энерджи"; 20 лет с начала добычи первой нефти с платформы "Моликпак" на шельфе Сахалина; 20 лет с начала добычи газа с первой в России морской ледостойкой платформы "Лунская-А"; 10 лет со дня запуска первого в России завода по производству сжиженного природного газа. На озере рядом с павильоном разместится модель газовоза в уменьшенном размере.

В отдельном шатре будет представлена зона "Туризм и отдых", в которой можно будет ознакомиться с развитием туристической инфраструктуры региона. Посетителям представят возможность "полетать" на тренажере-параплане и при помощи VR-очков насладиться островными пейзажами с высоты птичьего полета, а также "прокатиться" на горных лыжах и ощутить остроту спуска со склона. Также в павильоне можно будет познакомиться с достопримечательностями островного региона, получить сувениры на память, отправить фотографию-открытку, запечатлевшую пребывание на экспозиции области, в любую точку мира, принять участие в лотерее и выиграть бесплатный тур на Сахалин.

С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.

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