Самым юным игроком Кубка мира по шахматам в Югре станет 14-летний Абдусатторов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Гроссмейстер из Узбекистана 14-летний Нодирбек Абдусатторов станет самым юным участником Кубка мира по шахматам, который пройдет в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 9 сентября по 4 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте турнира.

"Самый юный участник Кубка мира - 14-летний Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Индийский вундеркинд Нихал Сарин на пару месяцев старше. Самый опытный участник - 53-летний Эссам Эль-Гинди из Египта", - говорится в сообщении.

Россия представлена наибольшим количеством участников - 28. Далее следуют Индия - 10, Китай - 7 и США - 6. Рейтинг-фаворитом предстоящего турнира является китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и второй номер рейтинга американец Фабиано Каруана не примут участие в Кубке мира. В первом раунде российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграет с индонезийцем Сусанто Мегаранто, Ян Непомнящий - с Сугаром Ган-Эрдене из Монголии, Александр Грищук - с литовцем Паулюсом Пултиневичюсом, Владислав Артемьев - с соотечественником Ильей Илюшенком, Дмитрий Андрейкин - с бразильцем Крикором Мехитаряном, Петр Свидлер - с кубинцем Карлосом Даниэлем Алборносом Кабрерой, Никита Витюгов - с норвежцем Фроде Уркедалом, Даниил Дубов - с перуанцем Эмилио Кордовой.

Победителем прошлого Кубка мира, который проходил в 2017 году в Тбилиси, стал Левон Аронян из Армении, обыгравший в финале китайца Дина Лижэня. Аронян в первом раунде турнира 2019 года сыграет с египтянином Эссамом Эль-Гинди, Дин Лижэнь, занимающий третье место в рейтинге FIDE, - с Шоном Прессом из Папуа - Новой Гвинеи.

О Кубке мира

Кубок мира (12+) пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит $1,6 млн. Победитель получит $110 тыс. Двое финалистов соревнований примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с Карлсеном.

Организаторы Кубка мира: правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Генеральный партнер: ООО "Газпромнефть-Хантос" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Официальный партнер: ПАО "Ростелеком".

Генеральный информационный партнер: информационное агентство ТАСС.

Информационные партнеры: телеканал "Матч ТВ", социальная сеть World Of Chess, ОТРК "Югра", новостной портал Ugra-news.ru, общественно-политическая региональная газета "Новости Югры", еженедельное приложение "АиФ-Югра".

Официальный перевозчик Кубка мира по шахматам: авиакомпания Utair.