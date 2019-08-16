В Петербурге состоялось совещание по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

Санкт-Петербург, 16 августа. В Санкт-Петербурге 15 августа состоялось межведомственное совещание под председательством советника президента Российской Федерации, заместителя председателя — ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова. В ходе совещания обсуждались организационные вопросы практической подготовки Северной столицы к приему саммитов, в частности, вопросы размещения участников мероприятий, организации питания, безопасности и другие.

"Санкт-Петербург имеет колоссальный опыт проведения самых крупных мероприятий в нашей стране. Северная столица ежегодно принимает глобальные международные события: только в этом году здесь уже состоялись Петербургский международный экономический форум, Международный арктический форум, осенью город примет крупнейшее событие для мировой туристической индустрии – Генеральную ассамблею UNWTO. Я убежден, что консолидация усилий всех ведомств позволит нам в кратчайшие сроки подготовить всю необходимую инфраструктуру для успешного проведения саммитов ШОС и БРИКС", - отметил Антон Кобяков. Советник президента России также сообщил, что в связи с саммитами никаких дополнительных сооружений в Санкт-Петербурге возводить не предполагается.

По итогам встречи были даны дополнительные поручения по направлениям и обозначены сроки их выполнения.

Ранее рабочая группа посетила ряд предполагаемых мест проведения саммитов.

Ворастная категория 18+

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 206 стран и территорий мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.