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В парке "Зарядье" 17 августа наградят победителей фотоконкурса "Планета Москва"

В выставочном пространстве будут представлены 100 фотографий финалистов

Москва, 16 августа. В субботу, 17 августа, в парке "Зарядье" состоится награждение победителей конкурса городской фотографии "Планета Москва". Здесь же, в Малом амфитеатре и Китайгородской стене будет открыта экспозиция. Об этом рассказал председатель жюри, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам Левкина, выставочное пространство состоит из 100 фотографий финалистов. Оно дополнено арт-объектами, выполненными в лучших традициях конструктивизма, и инсталляциями. Впервые участникам и гостям презентуют уникальное приложение дополненной реальности "AR Планета Москва". Скачать его можно в AppStore или GooglePlay. После наведения смартфона на изображение реальность дополняется виртуальной трехмерной информацией. Можно сфотографироваться через приложение и тут же сделать пост в соцсетях: Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте.

Сбор и регистрация участников конкурса: 10:00-11:30.

Обход экспозиции: 11:30.

Начало церемонии награждения и приветственные слова: 12:00.

Возрастная категория 0+

Аккредитация журналистов проходит до 16:00 16 августа

по телефонам: (495) 356-66-25; 356-69-49; 356-22-61

или по почте: gradpolitika-press@mos.ru.

В заявке указывать: ФИО журналиста, название СМИ и контактный телефон.

Во время мероприятия телефоны для оперативной связи: 8-905-558-9061 (Валентина), 8-962-990-5497 (Сергей).

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