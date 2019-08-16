Дискуссия ФИРО РАНХиГС и онлайн-издания "Мел" пройдет на форуме "Город образования"

Москва, 16 августа. С 29 августа по 1 сентября пройдет третий Московский международный форум "Город Образования-2019", в рамках которого 31 августа состоится дискуссия "Высшее образование: надо или не надо?" ФИРО РАНХиГС и онлайн-издания "Мел".

Форум ежегодно объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов – всех, кому интересны современное образование, педагогические практики и новейшие образовательные технологии. В этом году форум станет третьим по счету и самым масштабным за все годы своей работы.

Долгое время управление обучением было набором готовых ответов, но Московский международный форум "Город образования-2019" презентует новый подход – выбор правильных вопросов для каждого человека и сообщества. Тематика "Города образования" будет посвящена современному образованию.

31 августа в рамках родительского дня форума Федеральный институт развития образования (ФИРО) РАНХиГС совместно с онлайн-изданием "Мел" проведет дискуссию для родителей и детей "Высшее образование: надо или не надо?".

По мнению специалистов, смещение акцента с выбора профессии на пути ее получения – примета нашего времени. Спикеры мероприятия расскажут об основных тенденциях и стратегиях выбора и получения профессии, проблемах старшеклассников, связанных с поступлением в учебное заведение, и путях их решения.

Участие в дискуссии примут:

- Игорь Сергеев, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС;

- Владислав Селиванов, психолог-консультант по карьере портала "Поступи Онлайн";

- Анастасия Королева, директор Центра компетенций по развитию школьного образования РАНХиГС;

- Галина Резапкина, старший научный сотрудник центра стратегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС;

- Ирина Гришина, руководитель направления профориентации и развития подростков в MAXIMUM Education;

- Александр Ездов, директор школы №1788 (Москва).

Модератор дискуссии – Максим Дулинов, директор ФИРО РАНХиГС.

К участию в мероприятии приглашаются родители, старшеклассники, педагогические работники.

Необходима предварительная регистрация на сайте Форума.

Дата и время проведения: 31 августа, с 12:00 до 13:00.

Место проведения: ВДНХ, 75 павильон "зал Есенинский Н.6".

Возрастная категория 16+

Контакты

Анна Костромина, Центр информационной политики и маркетинга образовательных проектов ФИРО РАНХиГС

Телефон: +7 499 956-94-52