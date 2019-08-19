Уральские байкеры из "Черных Ножей" возложили цветы в Парке Победы в Костанае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. Уральские мотоциклисты из регионального клуба байкеров "Черные Ножи" возложили цветы на мемориальном комплексе в Парке Победы в Костанае. Об этом рассказали ТАСС участники мотопробега "Единая история" по Республике Казахстан, посвященного 75-летию Великой Победы.

"В Костанайском парке Победы проведена первая мемориальная церемония мотопробега. Спасибо всем, кто присоединился", - сообщил ТАСС руководитель и идейный вдохновитель мотопробега Виктор Мариненко. Он добавил, что накануне участники мотопробега прогулялись по центру Костаная, восхитились его красотой и прекрасной погодой - в минувшую субботу Костанай отпраздновал свое 140-летие.

Мотопробег "Единая история" уральского клуба байкеров "Черные ножи" стартовал из Екатеринбурга по городам Республики Казахстан 14 августа. Акция посвящена 75-летию Великой Победы. В ходе пробега запланированы встречи с местным населением у мемориалов Великой Отечественной войны, совместные мероприятия с соотечественниками, казахстанскими байкерами, местными СМИ. Маршрут мотопробега пройдет по городам Костанай, Атбасар, Нур-Султан, Караганда, Балхаш, Алматы.

Мотопробег (18+) проводится при поддержке правительства Свердловской области и является одним из проектов свердловских некоммерческих организаций по развитию народной дипломатии. Планируется, что поездка байкеров завершится в начале сентября.

О мотоклубе

Мотоклуб "Черные ножи" открылся в Екатеринбурге 23 марта 2002 года. Поучил свое название в честь 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного в 1943 году по инициативе трудящихся Урала. Бойцам и командирам корпуса рабочие прокатного цеха №3 Златоустовского машиностроительного завода изготовили и подарили 3355 финских ножей черного цвета из специально закаленной стали. Бойцы танкового корпуса были настолько беспощадны к врагам и воевали так бесстрашно, что фашисты, которые боялись солдат, вооруженных ножами черного цвета, прозвали их "Черные ножи".

Мотоклуб известен как демократичная организация любителей мотоциклетного спорта и туризма. Одна из задач мотоклуба – поддержка российских патриотических традиций на основе преемственности поколений, любви к своей стране и городу.