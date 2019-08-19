Завершился фестиваль современной музыки Alfa Future People

Москва, 19 августа. С 16 по 18 августа при поддержке Альфа-Банка в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом прошел ежегодный фестиваль современной музыки Alfa Future People: несколько десятков тысяч человек, шесть сцен и 48 часов непрерывной музыки.

Фестиваль Alfa Future People, как всегда ставший местом притяжения всех любителей электронной музыки на свежем воздухе, проходил три дня. В этом году в поле под Нижним Новгородом была построена самая большая сцена в стране, состоящая полностью из LED-экранов, и, помимо нее, на фестивале впервые было задействовано еще пять сцен: Bass, Techno, Live и новые Deep и Trance. При этом, путешествуя от одной к другой, зритель окунался в атмосферы самых разных музыкальных жанров: хип-хоп, рэп, дип-хаус, техно, транс, электро.

По традиции на главной сцене Alfa Main Stage прозвучали сеты тех, кого так долго и с таким трепетом ждали все фанаты электронной музыки. Среди хэдлайнеров был один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, диджей из Нидерландов Ferry Corsten, Carnage, Dash Berlin, Knife Party, Apashe, Laidback Luke.

Пять остальных сцен – пять разных миров танцевальной музыки. На сцене Bass Stage by S7 Airlines свои сеты исполнили Aphrodite, Coone, Alison Wonderland, Black Sun Empire, Borgore, Delta Heavy, Dropzone, Jauz, Ookay, Profit, Snavs, Volac, Виктор Строгонов и Zardonic и другие музыканты. S7 Airlines также подарила возможность всем желающим лично увидеться со своими кумирами, зайти на бэкстейдж и сделать селфи на память.

TUNDRA Deep Stage порадовала гостей выступлениями представителей дип/тек-хауса: Ame, Seth Schwarz, московский диджей DJ List и дуэт Simple Symmetry, а также Zuma Dionys, Kimbar, Aiwaska, Arram Mantana, Datamode, Fango, Magicov, M.Button, Mona L, Ornament Showcase - Jazzis&Friends, Sasha Naiman, Sergey Sapunov&Thierry Tomas.

Жанр trance впервые был представлен отдельной сценой Mentos Fresh Connector, которая приняла авторов крупнейших транс-хитов десятилетия – это и Christina Novelli, и британский диджей Ashley Wallbridge, и аплифтинг-представитель Sean Tyas, Christina Novelli, Super8 & Tab, David Gravell, Exis, Futurecode, Ruben De Ronde, Solarstone, Roman Messer, Alexey Sonar, Alexander Popov, Alexander Spark, Fonarev, List.

Хип-хоп исполнители выступили на сцене BURN Energy Live Stage: Markul и Thomas Mraz, уфимский рэпер i61, а также представители "гетто-этники" Bad Zu и поп-трио Cream Soda. Также на сцене выступили стокгольмский рэпер Yung Lean, петербуржец sp4k, самарец MC Сенечка, Карина Истомина, а также Bad Zu, Cream Soda, Eighteen, Pixelord, Summer of Haze и ЛАУД.

И на последней, Techno Stage Miller Future Music, представили свои техно-хиты французское трио dOP, американец Matthew Dear, один из самых авторитетных диджеев России Sergey Sanchez, дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, а также Marc Romboy и российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce. Также в программе сцены - флагман нового техно из Детройта Matthew Dear, Sergey Sanchez, Agraba, Dj T, Kito Jempere, Low Tape, Mike Spirit и Tripmastaz.

Фестиваль Alfa Future People по-прежнему остается территорией безналичных платежей. Более того, гости фестиваля получили возможность получить лимитированную карту Альфа-банка с уникальным дизайном от Scazy. Дизайн карты был приурочен к 60-летию Pepsi в России.

Но Alfa Future People создали все условия не только для наслаждения танцевальной музыкой. Огромное количество площадок стали центрами сосредоточения людей по интересам. Кто-то занимался английским, кто-то любовался творениями мастеров стрит-арта и принимал участие в их мастер-классах, кто-то проходил квесты, а кто-то слушал лекции экспертов на самые разные темы в лектории от Skillbox: еда, спорт, учеба, работа и др.

Тему образования продолжила команда MyBook, создавшая звукозаписывающую студию. Здесь создавался музыкальный аудиосборник рассказов – DJ BOOK Mix – коллаборация Alfa Future People и MyBook.

Автомобильный партнер Hyundai представил на фестивале собственную Future lounge зону с лучшим видом на главную сцену AFP. На ее первом этаже располагался просторный бар, а также интерактивная экспозиция из трех кроссоверов бренда – Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe. Просторная веранда стала частью танцпола для самых важных гостей, где под переливающимся футуристичным куполом с собственным баром и чилл-зоной они смогли отдохнуть на мягких диванах.

Впервые на фестивале появился магазин Альфа-Банка с последней коллекцией одежды для умных и свободных.

По хорошей традиции Альфа-Банк проводил свадьбы для всех желающих. Пары настоящих поклонников электронной музыки могли расписаться – всего прошло более 500 свадеб.

Также гостей ждали яркие фотозоны, бассейн из манго и традиционный популярный объект всеобщего внимания - качели от Альфа-банка.

В честь 800-летия Нижнего Новгорода городские власти тоже построили собственную зону на фестивале – целый павильон. Основные городские и индустриальные достопримечательности Нижнего Новгорода были отсканированы лазером, чтобы подготовить 3D-модели интерьеров зданий. Благодаря этому посетители смогли виртуально путешествовать по интерьерам знаковых сооружений, погружаясь в атмосферу города. Для зрителей были созданы специальные интро и аутро, подготавливающие зрителя к перфомансу и выводящие из него.

В чилаут-зоне Strongbow известный блогер и ведущий Артем Королев угощал всех участников фестиваля яблочным сидром.

В зоне технологии нагревания табака glo совершеннолетние потребители табака смогли воспользоваться легкой и компактной серией glo mini, доступной в восьми цветах: алом, сапфирово-синем, пурпурном, солнечно-желтом, оранжевом, зеленом, голубом и классическом черном.

Тема технологий 2019 года на фестивале была раскрыта в двух зонах - от инновационной компании Xiaomi и крупнейшего российского продавца электроники "М.Видео". В первой презентовали новый смартфон Mi A3, который гости фестиваля могли протестировать на стенде, также здесь можно было сделать селфи с видом на главную сцену. "М.Видео" в своей лаунж-зоне предлагала отдохнуть и протестировать самые свежие и громкие новинки электроники. В специальной фотозоне от JBL любой желающий мог почувствовать себя модным диджеем, а в бьюти-корнере от Philips гости могли спонтанно сменить свой образ. Кроме того, в конкурсах от "М.Видео" участники смогли выиграть уникальные электронные призы от партнеров.

На Alfa Future People развернулась самая лучшая в России фестивальная инфраструктура. На территории была устроена комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, бесплатным Wi-Fi от "Билайн" и прочими удобствами. Был предусмотрен и VIP-кемпинг с заранее установленными палатками, а любителей домашнего комфорта радушно принимали отели Нижнего Новгорода.

Alfa Future People решил вопрос и с питанием. На территории фестиваля было представлено более 70 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира, а любители стритфуда смогли полакомиться в более чем 20 фудтраках. Для посетителей фестиваля работали корнеры с раками, пельменями гедза, стейками, около 10 разновидностями рамена и десятками видов бургеров.

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