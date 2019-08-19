Прием заявок на конкурс "Проектный лидер" продлится до 26 августа

Москва, 19 августа. Впервые проводимая премия "Проектный лидер" - это единственный на сегодняшний день конкурс, посвященный сразу трем самым актуальным сегодня темам российской экономики – национальным проектам, а также импортозамещению и экспорту. Уже 10 сентября премия определит лучшие компании и их проекты в 12 номинациях. Церемония награждения состоится в первый день Национального форума "Российское производство в фокусе национальных проектов", а наградят победителей члены правительства РФ, главы профильных министерств и топ-менеджеры ведущих российских компаний.

Стать победителем премии, которая проходит при поддержке Госкорпорации Росатом, ГК "Интер РАО", ОАО "Российские железные дороги" и ПАО "КамАЗ", еще можно успеть. Для этого достаточно подать заявку на сайте премии.

Заявку можно подать на девять основных и три специальных номинации. Среди основных - "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Медицина", "Наука и образование", "Инфраструктура", "Экология и туризм", "Цифровые технологии", "Лидер экспорта" и "Локализация технологий". Специальные номинации премии – "Лидер производительности труда", "Лидер малого бизнеса" и "Инициатива" (уникальные идеи, претворенные в жизнь).

В основных и специальных номинациях премии оцениваются и награждаются компании любого масштаба и сферы деятельности, проекты которых эффективно работают на достижение национальных целей в экономике, на экспортные и импортозамещающие успехи.

Последний день приема заявок – понедельник, 26 августа.

Программа форума "Российское производство в фокусе национальных проектов".

Возрастная категория 18+

Пресс-центр:

тел.: +7 (499) 130-96-13,

e-mail: pr@provertikal.ru

Сайт: https://project-leader.ru

Международная выставка "Импортозамещение" проводится c 2015 года по распоряжению Правительства РФ (от 21 апреля 2018 г. №719-р), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций. Главная цель выставки – содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения.

Выставка "Импортозамещение" – это демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на международный рынок.

На V Международной выставке "Импортозамещение-2019" ожидается участие более 300 компаний-экспонентов из 40 регионов РФ, а также - около 15 000 посетителей. В рамках выставки будут организованы Деловая программа – двухдневный национальный форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" с участием первых лиц государства и тематические круглые столы, а также состоится Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской премии "Проектный лидер".

Организаторы: Минпромторг России и МВЦ "Крокус Экспо".