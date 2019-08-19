"Сибкабель" изготовил первую партию высокомодульной резины

ТАСС, 19 августа. АО "Сибкабель" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА), объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) выпустил гранулированную высокомодульную резину на основе этиленпропиленового каучука. Объем первой партии составил около трех тонн. Как сообщают в пресс-службе УГМК, выпуск новой резины позволит "Сибкабелю" и другим заводам ХКА решить задачу импортозамещения, обеспечить производство кабеля собственными высокотехнологичными материалами и сократить срок выпуска готовой продукции.

Высокомодульная этиленпропиленовая резина (ЭПР) предназначена для изолирования кабелей различного назначения. По сравнению со стандартными изоляционными материалами (поливинилхлоридным пластикатом, сшитым полиэтиленом и др.), высокомодульная ЭПР обеспечивает высокую прочность конструкции кабеля. Небольшие геометрические размеры позволяют уменьшить радиус изгиба изделия при повышенной стойкости к токам короткого замыкания. Таким образом, срок службы кабеля увеличивается минимум до 30 лет.

Кабель с изоляцией из ЭПР востребован в различных отраслях народного хозяйства. Он используется для передачи электроэнергии в стационарных и наружных установках, в том числе во взрывоопасных зонах, в местах массового скопления людей и на территории размещения специальных сооружений (метрополитен, речные и морские порты, объекты атомной отрасли).

Для обеспечения высокого качества партии резиновой смеси работники "Сибкабеля" провели тщательную подготовку оборудования, использовали специальные костюмы и головные уборы, которые исключают попадание в резину пыли и других инородных тел. "К резине предъявляются высокие требования по чистоте во время производственного процесса. Любая соринка впоследствии может привести к пробоям и отказу кабеля при эксплуатации", - говорит заместитель начальника цеха №4 АО "Сибкабель" Александр Сухов.

Образцы кабельных изделий с использованием высокомодульной ЭПР уже прошли испытания. В будущем новая резина будет применяться для серийного промышленного производства.

Цех по производству резиновых смесей был открыт на "Сибкабеле" в 2015 году. Инвестиции в проект превысили 500 млн рублей.

О предприятии

Акционерное общество "Сибкабель" — предприятие в Томске, один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Входит в ООО "Холдинг кабельный Альянс" и ООО "УГМК-Холдинг".

Предприятие ведет свою историю от эвакуации в 1941 году в Томск после начала Великой Отечественной войны двух московских заводов — "Москабель" и "Электропровод". Сейчас номенклатура выпускаемых заводом изделий включает свыше 20 тыс. марок кабелей и проводов. В составе завода пять цехов основного производства. Производственная площадь цехов — 60 тыс. кв. м, численность работающих — около 1170 человек. Наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г. Томск" входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в 2016 году превысил 50 тыс. т. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.