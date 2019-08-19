Полумарафон "Лужники" собрал 6 тыс. участников

Москва, 19 августа. По центральным набережным Москвы-реки 18 августа прошел полумарафон "Лужники". Второй самый массовый старт на 21,1 км в России собрал 6 тыс. участников.

Маршрут забега пролегал в один круг с видом на главные достопримечательности столицы: собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.

В 8:30 утра для бегунов прозвучал стартовый выстрел. Для многих спортсменов полумарафон "Лужники" стал первым забегом на 21,1 км, а опытные участники поборолись за призовые места, показав высокий результат.

Победителем полумарафона стал Денис Валитов, он пробежал 21,1 км за 1 час 06 минут 45 сек. Вторым стал Дмитрий Сафронов с результатом 1 час 07 минут 31 сек. Третье место занял Николай Чавкин, его время – 1 час 08 минут 16 сек.

Среди девушек первой к финишу прибежала Ольга Спирина с результатом 1 час 20 минут 21 сек. Второе место заняла Александра Цох, ей потребовался 1 час 20 минут 37 сек. Третьей стала Дарья Павлова, ее результат – 1 час 21 минута 22 сек.

По традиции вместе с бегунами в полумарафоне "Лужники" приняли участие спортсмены на хендбайках и спортивных колясках. Атлеты с инвалидностью преодолели тот же маршрут, что и бегуны. Самым быстрым среди хендбайкеров стал Артем Воробьев, он проехал 21,1 км за 39 минут 18 сек. Лидером среди спортсменов на колясках стала Ирина Бабыничева, она показала результат 1 час 45 минут 45 сек.

На финише все участники забега получили памятные медали. Каждый год организаторы размещают на медалях изображение, иллюстрирующее значимое событие из истории легендарного Олимпийского комплекса "Лужники". В этом году медаль посвящена одному из важнейших событий в истории Лужников – открытию Олимпийских игр – 1980. На медали изображена чаша Олимпийского огня, которая была установлена на Восточной трибуне Большой спортивной арены. Первый раз огонь в чаше зажигался во время открытия Олимпийских игр 19 июля 1980 года. Сейчас чашу можно увидеть на аллее Славы в Лужниках.

В день забега в стартово-финишном городке можно было принять участие в развлекательных активностях от партнеров мероприятия.

Накануне основного соревновательного дня – 17 августа – для юных любителей бега провели Детский забег на 400 и 800 м с раздельными стартами для разных возрастов. Каждый участник получил фирменную футболку, подарки от партнеров в стартовых пакетах и памятную медаль на финише.

Для многих бегунов полумарафон "Лужники" стал последним официальным соревнованием перед главным беговым стартом сезона – Абсолют Московским Марафоном. Регистрация на забег открыта до 22 августа на сайте moscowmarathon.org.

Организаторы: Беговое сообщество и АНО ЦПСМ "Московский Марафон".

При поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

Возрастная категория 0+.