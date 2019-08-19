Сборная России победила на X юбилейном международном турнире "ПЛОТФОРМА S-70"

Москва, 19 августа. В Сочи состоялся X международный турнир по профессиональному боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70". Организаторами турнира выступают Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта и LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края и города Сочи.

Одной из отличительных особенностей турнира "ПЛОТФОРМА S-70" является идеологическая составляющая. В этом году этот турнир был посвящен родившемуся в России единоборству - самбо.

По традиции перед участниками турнира и почетными гостями выступил президент LEAGUE S-70, генеральный директор "Самбо-70" Ренат Алексеевич Лайшев: "Уважаемые гости! Дорогие участники! Сегодня я испытываю особое волнение. Мне в 10-й раз выпала честь открывать турнир "ПЛОТФОРМА S-70". Я прежде всего хочу поприветствовать и поблагодарить гостей "ПЛОТФОРМЫ". Здесь всегда собираются настоящие ценители красивой и честной спортивной борьбы! Каждый новый турнир мы посвящаем важным событиям в истории нашей Родины, знаковым событиям и личностям. В этом году соревнования посвящаются нашему любимому национальному виду спорта – самбо. Все последние месяцы в стране реализуется мощный комплекс мер, связанный с 80-летием российского единоборства. В конце прошлого года указом президента России Владимира Владимировича Путина целый ряд выдающихся наставников, прославленных ветеранов нашего вида спорта были награждены государственными наградами. Мы чрезвычайно признательны Владимиру Владимировичу за столь высокую оценку и всемерную поддержку самбо! И, конечно, мы благодарим президента России за внимание к турниру "ПЛОТФОРМА S-70" на протяжении всех 10-ти лет. Благодарю всех, кто целое десятилетие помогает нам в проведении турнира – Министерство спорта России, администрации Краснодарского края и города Сочи, правительство Москвы и Москомспорт. Огромное спасибо нашим замечательным партнерам, с которыми мы за эти годы стали настоящими друзьями! Объявляю 10-й юбилейный Международный турнир по профессиональному боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70" открытым!"

В числе почетных гостей турнира были олимпийский чемпион по фехтованию, министр спорта РФ Павел Колобков, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, председатель совета директоров Международного аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев, мэр города Сочи Анатолий Пахомов, президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Наталья Рогозина, заслуженный тренер России по самбо и дзюдо Павел Фунтиков, чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд, депутат Государственной Думы РФ, вице-президент LEAGUE S-70 Сергей Кривоносов, президент Федерации борьбы дзюдо и самбо Сочи, вице-президент LEAGUE S-70 Владимир Елединов, первый вице-президент Федерации самбо России, президент Федерации самбо Москвы, генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70", президент LEAGUE S-70 Ренат Лайшев.

Специальным гостем турнира стал голливудский актер Эрик Энтони Робертс. Обладатель номинации на "Оскар" известен своей любовью к боевым искусствам, он сам обладает черным поясом по тхэквондо. Турнир "ПЛОТФОРМЫ S-70" в Сочи не раз посещали деятели Голливуда: известные мастера боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал в разные годы отмечали высокий уровень поединков.

В этом году на ринг вышли 22 бойца, зрители увидели 11 захватывающих поединков по профессиональному боевому самбо между сборной России и сборной мира (в состав которой вошли представители пяти стран: США, Бразилии, Великобритании, Южной Кореи, Уругвая).

Сборная России выиграла у сборной мира со счетом 6:5. Все победители получили чемпионские пояса. Специальный приз от РСБИ "За волю к победе" был вручен Ивану Богданову.

Министр спорта РФ Павел Колобков в заключение сказал: "Я хочу поздравить всех с 10-м юбилейным турниром "ПЛОТФОРМА S-70". Сегодня турнир состоялся, прошел в серьезной борьбе. Я очень рад, что наша команда победила. Я хочу поблагодарить всех участников за вашу волю к победе, то мужество, который каждый из вас проявил сегодня здесь на ринге, и за вашу любовь к спорту. До встречи в следующем году!"

Официальными партнерами турнира "ПЛОТФОРМА S-70" выступили Международный аэропорт "Внуково", группа медицинских компаний "Медма".

Партнерами турнира стали Ресторан "САНРЕМО", Гранд-отель "Жемчужина", ФГБУ "ЮГ СПОРТ" - гостиничный комплекс "ПАРУС", "Группа компаний "СБСВ-КЛЮЧАВТО".

Турнир прошел при информационной поддержке телеканала "МАТЧ ТВ", издательского дома "Комсомольская правда", информационного агентства ТАСС.

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