Концерты традиционной китайской музыки прошли в Екатеринбурге

ТАСС, 19 августа. Концерты традиционной китайской музыки "Звуки Сяо, мелодия Цинь" (12+) на национальных инструментах Цинь, Сяо, Ди, Сюнь прошли в Доме актера и Камерном театре Екатеринбурга. Как рассказали ТАСС организаторы, первый концерт под эгидой Института Конфуция Уральского федерального университета прошел в пятницу для горожан, студентов и школьников, второй - при поддержке Генерального консульства КНР в Екатеринбурге - прошел в понедельник для представителей политической, научной, образовательной и деловой элиты Свердловской области.

"Музыка – это язык, выходящий за пределы национальных границ. Я верю, что прекрасные интерпретации двух исполнителей позволят нам лучше понять и почувствовать сущность и очарование традиционной китайской музыкальной эстетики, способствовать культурным обменам и придать сильный оттенок дружбе между Китаем и Россией и глубокой дружбе между двумя народами", - сказал временно исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя.

Об исполнителях

В Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге рассказали, что исполнители – Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь – признанные в Китае мастера исполнения и знатоки традиционной музыки.

Ли Фэнъюнь – мастер игры и профессор в области изучения древней китайской цитры цинь Тяньцзиньской консерватории, глава Тяньцзинского общества по изучению цитры цинь "Чуньян" "Весеннее солнце", член Китайской ассоциации музыкантов, замглавы комитета по изучению цитры цинь при Ассоциации китайской оперы Министерства культуры КНР, вице-президент комитета по изучению цитры цинь при обществе национальной инструментальной музыки КНР.

Ван Цзяньсинь – мастер игры на традиционных бамбуковых флейтах дицзы, сяо и окарине сюнь, профессор, заведующий библиотекой, директор информационного центра и глава высшей школы аспирантов и преподавателей Тяньцзиньской консерватории, член Китайской ассоциации музыкантов.

Об инструментах

Цинь, или цитру, классический струнный инструмент Китая, в западной литературе иногда ошибочно называют лютней. Именно цитра стала любимым инструментов ученых и мыслителей Китая, поскольку она наиболее подходила для сольного исполнения и обладала большими выразительными возможностями. Страстным любителем игры на цитре цинь был сам Конфуций.

Сяо – традиционный китайский деревянный духовой музыкальный инструмент, открытая продольная бамбуковая флейта с закрытым нижним торцом. Эксперты полагают, что это один из старейших в мире музыкальных инструментов, – первым сделанным из кости сяо порядка семи тысяч лет. Если в древние времена их могли делать как из бамбука, так и из жада или фарфора, то сейчас – преимущественно из бамбука. Длина сяо в зависимости от региона варьируется от 50 до 75 см и длиннее.

О концерте

В программе концерта 10 соло и дуэтов на инструментах. Каждый номер имеет глубокую философскую и поэтическую составляющую, о чем организаторы концерта рассказали слушателям. Так, первый номер программы, соло на Цинь "Бамбуковые дощечки", берет начало в китайском фразеологизме, который переводится как "бамбуковые дощечки, связанные ремешком, трижды рассыпались". В "Исторических записках" указано, что, когда Конфуций читал "И-цзин" ("Канон перемен"), бамбуковые дощечки, связанные ремешком, трижды рассыпались. Великий мыслитель читал великую книгу снова и снова, так часто, что кожаные полоски бамбуковых накладок, скреплявшие драгоценный фолиант, несколько раз ломались. Выражение, ставшее первоосновой музыкального произведения, стало символом конфуцианства: безмолвно хранить то, что знаешь; учиться, не зная пресыщения; учить других, не зная усталости; постоянно совершенствоваться и расти.

Спокойная, сильная и гармоничная мелодия в дуэте Цинь и Сяо "Песня о цветах сливы в трех куплетах" передает тихое и нежное трепетание сливы на холоде. А соло на Ди "Путешествие в Гусу" посвящено опере "Куньцю" - старейшей из дошедших до наших дней классической музыкальной драме, включенной ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

По словам Ши Тяньцзя, нынешние концерты очень своевременны. "17 августа Екатеринбург отметил свое 296-летие. В этом году исполняется 10 лет со дня создания Генконсульства КНР в Екатеринбурге. Мы поздравляем Екатеринбург с его огромными достижениями за последнее десятилетие и рады бурному развитию сотрудничества Китая с Екатеринбургом и со Свердловской областью в самых различных областях", - сказал врио Генконсула.

Концерты прошли в рамках 70-летия со дня установления дипломатических отношений между КНР и Россией, сообщили ТАСС в Генеральном консульстве.