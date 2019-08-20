Текслер: дети погибших участников Великой Отечественной войны начнут получать выплаты

ТАСС, 20 августа. Глава Челябинской области Алексей Текслер на пленуме областного Совета ветеранов заявил о дополнительной поддержке людей старшего поколения.

"На моих встречах с жителями многократно звучала просьба обратить внимание на ряд категорий, в частности, на тружеников тыла, незаслуженно забытых с точки зрения мер социальной поддержки. Я принял решение увеличить труженикам тыла ежемесячную денежную выплату с 270 рублей до 1600 рублей. Еще более эмоционально звучали горькие и справедливые упреки от детей погибших участников Великой Отечественной войны, и я принял решение восстановить социальную справедливость в отношении этой категории наших земляков: несколько десятков тысяч детей погибших фронтовиков будут получать ежемесячно 500 рублей. На эти цели из областного бюджета будет направлено порядка 200 млн рублей. Большинство детей войны не могли получать эту выплату по причине того, что им полагались другие льготы. Но, на мой взгляд, это нарушение принципа справедливости, мы эту ситуацию исправим", – цитируют в управлении пресс-службы и информации правительства региона слова Текслера.

Также в управлении отмечают, что будет увеличена сумма выплат единовременной помощи на ремонт квартир ветеранов ВОВ и капитальный ремонт их домов. Увеличится сумма компенсации на подведение к газопроводу и установку внутридомового газового оборудования. Для всех пенсионеров будет сохранена регулярная годовая выплата ко Дню пожилого человека. Власти также сохранят все существующие льготы и компенсации (в том числе по уплате взносов за капитальный ремонт, услуги ЖКХ, подключение к цифровому телевидению и т.д.).

По словам Текслера, сейчас идет работа над приближением медицинской помощи к людям старшего поколения: закупается 28 единиц автотранспорта для доставки южноуральцев старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Пока такая практика внедрена в шести пилотных территориях. Но уже со следующего года доставлять пожилых людей до медучреждений будут в 37 муниципалитетах, где есть сельские поселения, отмечают в управлении.

Общероссийский приоритет

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал создавать современную систему охраны здоровья для людей старшего возраста, сеть гериатрических центров.

"Медицина для пожилых людей имеет свою специфику, поэтому важно создать в стране современную систему охраны здоровья людей старшего возраста. Такая специализированная помощь оказывается во многих медицинских учреждениях, но надо сформировать сеть гериатрических центров и геронтологических отделений. Они должны появиться во всех регионах нашей страны, помощь в них смогут получать сотни тысяч наших граждан", - сказал глава кабмина на совещании о реализации федерального проекта "Старшее поколение".

Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом. Об этом сообщила ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Особое внимание уделено профилактическим мерам у граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Для них с января 2020 года будет проводиться специальное дополнительное обследование, направленное на выявление возраст-ассоциированных заболеваний и состояний", - приводит ТАСС слова министра.

Скворцова добавила, что будет увеличена доля пациентов старше трудоспособного возраста на диспансерном учете, чтобы более эффективно следить за их состоянием и не допускать серьезных осложнений хронических заболеваний.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

При реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" планируется увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно, будет создана система долговременного ухода.