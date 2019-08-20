Мобильный интернет "Мегафона" признали самым быстрым по итогам независимого исследования

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мобильный интернет "Мегафона" признали самым быстрым по результатам независимого исследования, проведенного сайтом iPhones.ru. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе мобильного оператора, сославшись на данные исследования.

"И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил МегаФон", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что исследование было проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. "Более 11 тыс. пользователей измерили скорость интернета со своего устройства", - заметили в пресс-службе.

В частности, как пояснил собеседник агентства, средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона, среди протестировавших с помощью виджета на сайте, составила 54 Мбит/с. "Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в два раза лучше, чем третий результат", - сказали в пресс-службе. При этом средняя скорость отдачи у МегаФона среди протестировавших - 18,1 Мбит/с. "Это лучший результат среди всех операторов", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил в этой связи, что в июле текушего года оператор связи третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. "Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest за I и II кварталы 2018 года", - сказали в пресс-службе.