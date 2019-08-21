Тюменский губернатор оценил перспективы лесопереработки в Исетском районе

ТАСС, 21 августа. Масштабный инвестпроект по переработке леса успешно реализует в Исетском районе Тюменской области компания "ТехноМодель", сообщают в пресс-службе губернатора региона. На предприятии в ходе рабочей поездки в муниципалитет побывал глава области Александр Моор.

По словам генерального директора компании Марата Шакурова, проект предполагает создание современного лесопромышленного предприятия с ежегодным объемом заготовки древесины более 297 тыс. куб. м и полным циклом переработки. В ходе реализации проекта уже создано 74 новых рабочих места.

"Сегодня на предприятии действуют лесопильный цех, линия сортировки древесины и линия дискового лесопиления. Здесь выпускают хвойный пиломатериал, фанерное сырье и другую продукцию. Компания "ТехноМодель" проводит лесохозяйственные мероприятия и продолжает закупать технику для выполнения работ по охране и воспроизводству лесов", - сообщают в пресс-службе.

В ходе дальнейшей реализации инвестпроекта, рассчитанного до 2023 года, планируется значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. В частности, предстоит наладить переработку древесных отходов и производство топливных гранул – пеллет, пользующихся хорошим спросом на рынке.

"Инвестор получил солидную государственную поддержку – займ в размере 50 млн рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. Общий плановый объем инвестиций в проект составит 330 млн рублей. В общей сложности планируется создать 260 новых рабочих мест", - сказано в сообщении пресс-службы.

"У предприятия большие перспективы. Это хороший пример того, как на ровном месте с нуля планомерно создается и развивается современное производство. Инвестор очень рачительно использует средства государственной поддержки, и намеревается углублять переработку древесины. Думаю, у компании "ТехноМодель" это получится. А мы окажем ему всю необходимую финансовую и административную поддержку", – отметил Александр Моор.

От того, как себя чувствуют предприниматели, которые уже работают в муниципалитете, и какие созданы условия для привлечения новых инвесторов, зависит будущее района, в том числе – темпы решения социальных задач, подчеркнул губернатор.