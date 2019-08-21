Росатом запустил в опытную эксплуатацию первый в РФ двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

ТАСС, 21 августа. Первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома, запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск Свердловской области). Разработка – результат совместной работы АО "УЭХК", ООО "НПО "Центротех", АО "НПО "ЦНИИТМАШ" и ряда предприятий и научных институтов Госкорпорации "Росатом", усилия которых объединил отраслевой интегратор ООО "Русатом — Аддитивные технологии". Об этом сообщили в среду в пресс-службе УЭХК.

"По сравнению с однолазерной производительность двухлазерной системы увеличена на 60%. Печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов", - сообщили на предприятии.

Там отметили, что принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров – он полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий.

В настоящее время ООО "РусАТ" направил в НПО "Центротех" более 20 заявок на изготовление изделий по технологии лазерного сплавления, в частности - печать стандартных образцов из никелевого сплава. По внутреннему заказу – ведется отработка технологии печати фланца электрохимического генератора.

Кроме того, по заказу ООО "РусАТ" началось сборочное производство 3D-принтеров на площадке НПО "Центротех". Первые машины планируется разместить в Москве в Центре аддитивных технологий Госкорпорации "Росатом" до конца 2019 года.

О предприятиях

ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") - специализированная компания – интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства). В ближайших планах компании – вывести на рынок промышленный 3D-принтер второго поколения, начав его серийное производство в городе Новоуральске.

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.