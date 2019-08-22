Полпред Цуканов поддержал развитие проектов на основе искусственного интеллекта

ТАСС, 22 августа. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов посетили производственные цеха НПО автоматики (НПОА, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"). Они посмотрели, как одно из ведущих уральских предприятий производит бортовые системы управления для ракеты-носителя "Союз-2", а также реализует проекты с применением искусственного интеллекта, сообщают в пресс-службе НПОА.

Генеральный директор научно-производственного объединения Андрей Мисюра показал Цуканову и Орлову технологию создания радиоэлектронной аппаратуры, начиная от монтажа печатных плат и заканчивая сборкой узлов в приборы и устройства. В цехах НПО автоматики проектируются системы управления для ракет-носителей семейства "Союз", а также производится продукция гражданского назначения, в том числе панели управления для комбайнов и тракторов компании "Ростсельмаш", а также опытные образцы панелей для грузовиков МАЗ и КамАЗ.

"Николай Цуканов отметил, что НПО автоматики успешно производит аппаратуру как для ракетно-космической техники, так и для гражданского сектора. Полпред президента акцентировал внимание на важности участия предприятия в цифровизации региона", - сообщают в пресс-службе. "НПО автоматики успешно создает проекты с использованием искусственного интеллекта, но нужно учитывать, что это не должны быть какие-то локальные блоки, а система", - приводят там его слова.

Полпред добавил, что в качестве пилотной разработки предприятие уже делает систему интеллектуального видеонаблюдения в районе "Академический". Этот проект можно масштабировать на весь Екатеринбург, чтобы искусственный интеллект мог не только распознавать лица, машины и предотвращать правонарушения, но и контролировать подачу тепла в дома, водоснабжение, вести учет стоков.

Алексей Орлов поддержал инициативу полпреда и отметил, что НПО автоматики работает над созданием комплексного решения проблем в сельском хозяйстве и городской среде. Он дополнил, что активное участие в нацпроектах повысит производительность труда на предприятии.

"НПО автоматики обладает уникальными компетенциями, которые могут быть успешно применены в жизни каждого человека. Сегодня предприятие предлагает комплексный подход к цифровизации сельского хозяйства: это анализ мелиорации, применение удобрений, оцифровка контура полей и внедрение беспилотных решений в комбайнах. Это позволит существенно экономить временные и финансовые ресурсы. Чтобы оставаться на рынке, необходимо применять эти новые подходы. За этим будущее", – приводят в пресс-службе слова первого замгубернатора.

На сегодняшний день доля гражданской продукции на предприятии составляет четверть от всего производства. Генеральный директора НПО автоматики Андрей Мисюра уверен, что в перспективе объединение сможет увеличить этот показатель до 80%.

"Гражданская продукция занимает только четверть производственной мощи предприятия, мы видим в этом потенциал и уверены, что можем увеличить этот показатель до 80%. Разработанный нами искусственный интеллект в будущем сможет автоматизировать всю сферу услуг. Сегодня у нас есть два перспективных направления для внедрения новых технологий – транспорт и городская среда", – резюмировал Мисюра.

Он добавил, пользу от внедрения современных технологий должны почувствовать жители Свердловской области.

"Мы понимаем, что наш заказчик не администрация муниципального образования и не управляющая компания, а человек, чья жизнь должна стать лучше и комфортнее от предлагаемых нами решений. В том числе, мы можем автоматически регулировать отопление, обеспечивать с помощью уличных видеокамер безопасность, проектировать маршрутный трафик. Сегодня человек, смотря на карту навигатора, видит пробку и принимает решение ее объехать, в итоге пробка формируется в другом месте. Искусственный интеллект сможет анализировать потоки и направить водителей разными маршрутами", – сказал гендиректор НПОА.

Кроме того, гости научно-производственного объединения оценили новый участок по изготовлению микросборок по специальной технологии. В таких помещениях регулярно отслеживается количество пылинок в воздухе, влажность и температура. По требованиям стандартов все должно быть в чистоте, чтобы ничего лишнего не попало в микроэлектронику во время сборки. "По итогам визита Цуканов и Орлов высоко оценили производство НПО автоматики и поддержали представленные проекты. В свою очередь Мисюра поблагодарил полпреда за оказанное содействие в части загрузки производства новыми заказами, в том числе на создание системы управления для проектируемой ракеты-носителя среднего класса, опытно-конструкторские работы по различным тематикам, а также за поддержку предложений по расширению внедрения систем точного земледелия в процессе производства сельхозтехники", - сказано в сообщении пресс-службы научно-производственного объединения.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") –- одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также системы управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.