В Форуме малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС примут участие около 2,5 тыс. человек

Уфа, 22 августа. В Уфе 26-27 сентября состоится юбилейный V "Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС".

"Это первый юбилей форума, и мы ожидаем, что в нем будут участвовать делегации из 30 стран. В их состав войдут ведущие бизнесмены, представители органов власти и институтов развития. Всего в форуме примут участие около 2500 человек, из которых 500 – иностранные гости", - отметил накануне, 21 августа, сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета форума Андрей Назаров во время заседания программного комитета, посвященного грядущему крупному экономическому событию.

Председатель программного комитета форума, руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин пообещал в юбилейный год удивить участников. "Республика успеет серьезно подготовиться к этому мероприятию. Месяца вполне достаточно. Тем более, вы видите, что мы начали работу с колес и очень активно. Мы действительно считаем, что пятый юбилейный форум должен пройти с большим размахом. Республика сделает все и даже больше, чем вы можете себе представить", - подчеркнул в обращении к собравшимся Александр Сидякин.

Депутат Национальной ассамблеи Пакистана Тарик Хуссейн Сайед передал приветственное слово в адрес организационного комитета и участников заседания Программного комитета. "Развитие малого и среднего бизнеса может сочетаться с сильной государственной экономикой. В странах ШОС и БРИКС существуют различные модели стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Я убежден, что форум в Уфе станет лучшей площадкой для обмена опытом и развития новых способов стимулирования этого направления. Делегация Пакистана с нетерпением ожидает юбилейный форум и стремится горячо поприветствовать каждого".

В программу будут включены 18 деловых мероприятий. В рамках панельных сессий на обсуждение будет вынесено будущее драйверных отраслей экономики, развитие малого, среднего, семейного предпринимательства, логистические, инфраструктурные проекты. Сама же концепция форума строится вокруг идеи о глобальной значимости малого и среднего бизнеса.

Одной из главных тем форума станет безопасность ведения бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС. "Права компаний уже в ближайшее время смогут защищать бизнес-омбудсмены государств, входящих в международные организации. Мы делаем дополнительную "обвязку" безопасностью. И готовим к подписанию на форуме специальную Хартию по защите малого и среднего бизнеса", - рассказал Сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Идею о создании Хартии разделяют и всецело поддерживают юристы стран БРИКС, а также члены Бразильской ассоциации адвокатов, которые выступят соорганизаторами сессии и самого проекта. "Я поддерживаю общую цель Международной Хартии по защите бизнеса, которая имеет важное значение в процессе объединения подходов стран-участниц в деле защиты бизнеса и обеспечения передачи юридических практик в этой сфере. Эта инициатива поспособствует приобретению очень интересного опыта совместной разработки подобных документов с российскими экспертами в области права", - передал обращение к собравшимся Бруно Борато, Генеральный секретарь комиссии по международным отношениям в Бразильской федеральной ассоциации юристов.

За несколько часов до начала мероприятия состоялось заседание Совета национальных координаторов Шанхайской организации сотрудничества (СНК ШОС), где Андрей Назаров провел презентацию предстоящего масштабного международного события.

"Мне довелось участвовать в нескольких встречах форума. Я с удовольствием всегда посещаю Уфу. Уверен, что "пятый юбилейный" - будет таким же успешным", - заявил специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, национальный координатор Российской Федерации в ШОС Бахтиер Хакимов.

Одной из секций форума станет: "ШОС и БРИКС. Международные институты партнерства", организаторами которой выступают ЮНИДО, а также Китайский комитет содействия развитию международной торговли.

Модератором заявлена посол доброй воли ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Вероника Пешкова: "Организация объединенных наций по промышленному развитию рассматривает себя, как глобальную платформу, в том числе, поддержки малого и среднего предпринимательства. И мы очень заинтересованы в продвижении как международных организаций, так и межгосударственных, их взаимодействии на своей платформе с другими организациями и объединениями. Цель секции - преодолеть в сознании малого и среднего бизнеса разрыв, что они отдельно, а международные организации где-то очень далеко и отдельно".

Темы, которые заявлены в программе форума, также коснутся "Поддержки быстрорастущих компаний малого бизнеса регионов ШОС и БРИКС"; "Взаимодействия по защите бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС"; "Роли женщины в развитии креативных индустрий в условиях четвертой промышленной революции"; "Семейного предпринимательства как драйвера развития экономики стран-участниц ШОС и БРИКС"; "Роли межрегионального взаимодействия в реализации Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"; "Туризма как фактора ускоренного развития интеграционных процессов между регионами стран-участниц ШОС и БРИКС"; "Инфраструктуры роста инноваций"; "Частного инвестирования в территориальную экономику. Практики фондового рынка"; "Логистических возможностей. Барьеров и развития". Традиционно на форуме будет представлена профильная секция СМИ: "Инвестиционная привлекательность региона в деловых СМИ".

В завершение заседания Андрей Назаров отметил особую уникальность уфимского форума: "Это единственная в международном формате площадка для продвижения интересов малого и среднего бизнеса. В этом направлении форум должен стать ключевым коммуникационным и инновационным элементом, решая проблему выхода малого бизнеса на внешние рынки с целью развития среды для взаимной торговли и интеграции", - резюмировал он.

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