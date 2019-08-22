Москва, 22 августа. Завершился прием заявок на конкурс фотографии ТЭК "Энергетика современной России". Конкурс проводится Молодежным советом нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации с целью демонстрации современного состояния и развития ТЭК через искусство фотографии.

Номинации конкурса:

1. "Историческая фотография" (фотографии, отражающие историю развития ТЭК).

2. "Око природы" (фотографии, демонстрирующие развитие технологий ТЭК в сфере защиты окружающей среды или использование экологически безопасных источников энергии).

3. "Мастер своего дела" (фотографии сотрудников ТЭК, достигших больших успехов в своей производственной деятельности).

4. "День из жизни" (фотографии из жизни персонала, занятого на производстве).

5. "Инновации" (фотографии, отражающие уровень технического прогресса в ТЭК).

6. "Быстрее, выше, сильнее" (сюжеты о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой жизни коллективов).

7. "Редкий кадр" (фотографии уникального природного или техногенного характера).

8. "Юные таланты" (фотографии начинающих фотографов, до 14 лет включительно).

9. "Приз зрительский симпатий" (определяется путем открытого голосования на сайте фотоконкурса).

Участником конкурса может являться любой автор (правообладатель) фотографий, представляемых на конкурс. К участию в конкурсе допускаются граждане из любых стран мира, без возрастных ограничений.

Для граждан до 14 лет (включительно) в рамках конкурса предусмотрена отдельная номинация "Юные таланты".

Конкурс пройдет с 15 февраля 2019 года по 31 октября 2019 года.

Регистрация участников конкурса и их работ проходила на сайте конкурса до 10 августа 2019 года. После чего конкурсная комиссия начала работу по отбору фотографий для финала конкурса.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится в октябре 2019 года в рамках Международного форума "РЭН – 2019".

Возрастная категория 0+.

Контактная информация:

Анастасия Копылова

E-mail: konkurs@photo-tek.ru