В продажу поступили карты "Тройка", посвященные выставке "Щукин. Биография коллекции"

Москва, 22 августа. Московский метрополитен выпустил карты "Тройка", посвященные выставке "Щукин. Биография коллекции". Дизайн лимитированной серии выполнен по мотивам представленных на выставке картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо.

Общий тираж лимитированных карт "Тройка" – 10 000 экземпляров. С 22 августа их можно приобрести по стандартной залоговой стоимости (50 рублей) в кассах метро на станциях, расположенных в пределах Садового кольца.

С апреля 2019 года в кассах всех зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина принимают для оплаты карту "Тройка". Помимо билетов на постоянную экспозицию и временные выставки музея, картой можно оплатить лекционные абонементы, экскурсии, карты программы лояльности "Друзья музея". При покупке с билета "Кошелек" списывается сумма, равная стоимости приобретаемой услуги.

Эдгар Дега, "Голубые танцовщицы"

Танцовщицы – один из излюбленных мотивов Дега. Изображенных на этой пастели моделей он многократно рисовал в других произведениях. Композиции из четырех фигур образуют отдельный цикл, над которым художник работал в 1890-е годы. Мастер собирал и применял в работе фотографии танцовщиц в разных позах. Существует также предположение, что он использовал фотонегативы с изображением одной и той же женской фигуры в прямом или зеркальном отражении. Серия имела успех. Одну из подобных композиций приобрел Иван Морозов в 1908 году. Однако, по всеобщему признанию, Сергею Щукину досталась наиболее удачная работа цикла. В 1908 году Павел Муратов, автор статьи о щукинской галерее, писал: "Группа танцовщиц в сияющих сапфирами корсажах ... нарисована с безупречным, изумительным мастерством. Ритм достигнут совершенный, электрический свет передан неподражаемо, красивы и гармоничны краски".

Анри Руссо, "Нападение ягуара на лошадь"

Творчеством художника-самоучки Анри Руссо, которого называли Таможенник, поскольку он много лет служил на одной из таможенных застав Парижа, то всерьез, то иронично восторгались интеллектуалы круга Пабло Пикассо и Гийома Аполлинера. Уже за три месяца до того, как Аполлинер посвятил мастеру наивного искусства отдельный номер своего журнала Soirees de Paris, Сергей Щукин был обладателем целой коллекции работ Таможенника, купленной им в парижской галерее Амбруаза Воллара. Картина "Нападение ягуара на лошадь" принадлежит к знаменитой серии изображений тропических растений и диких зверей. Руссо любил рассказывать друзьям о своем пребывании в Мексике, о путешествиях и охоте в тропических лесах, хотя на самом деле он никогда там не бывал. Джунгли на его картинах – результат работы в Ботаническом саду и Зоологическом музее Парижа. Руссо использовал картинки из географических атласов, открыток, марок, но, что гораздо важнее, собственную фантазию, породившую его сказочный мир.

Выставка "Щукин. Биография коллекции" (19.06 – 15.09.2019) знакомит посетителей с одним из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, охватывающим важнейшие художественные течения конца XIX – начала ХХ века. Беспрецедентная по масштабу и содержанию выставка занимает практически все пространство музея. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

Генеральный партнер выставки – Сбербанк. Стратегический партнер выставки – ТМХ.

Возрастная категория 18+.

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

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