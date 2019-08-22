"Уральские локомотивы" перешли на систему плановых аудитов в производстве "Ласточек"

ТАСС, 22 августа. Завод "Уральские локомотивы" получил свидетельство о прохождении технического аудита, позволяющее перевести ряд процессов на систему плановых аудитов, сообщают в пресс-службе предприятия. "Комиссия Центра технического аудита ОАО "РЖД" подтвердила, что предприятие обеспечивает требуемый нормативной документацией уровень качества технологических процессов при производстве электропоездов "Ласточка" без постоянного контроля заказчиком", - сказано в сообщении завода.

На предприятии действует программа контроля поставщиков, включающая ежегодные аудиты и проверки комплектаторов. Партнеры проходят сертификацию по международным параметрам. Единые стандарты качества пронизывают производственную систему завода и субпоставщиков.

Завод стал первым в РФ машиностроительным предприятием, вышедшим на систему плановых технических аудитов по итогам проверки в первом квартале 2019 года. "Завод подтвердил качество и высокий уровень организации внутреннего контроля на разных технологических этапах. На сегодня предприятие перешло на плановый аудит уже шести производственных процессов и сохраняет лидерство в этой области среди локомотивостроительных предприятий страны", - сказано в сообщении.

"Решение со стороны РЖД о переходе завода на систему плановых аудитов говорит о доверии нашему предприятию и высоком уровне качества и надежности изготавливаемой продукции", — отметил генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи.

До конца года на предприятии планируют перевести еще ряд технологических процессов на систему плановых аудитов. Это станет возможным после поставки автоматизированных комплексов для проведения УЗ-контроля колесных пар на дефекты и для контроля геометрии осей колесных пар, сообщают на предприятии.

Предприятие "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.