Национальная конференция "Общество для всех возрастов" пройдет 10-11 октября в Москве

Москва, 23 августа. В Москве 10-11 октября, в Цифровом деловом пространстве состоится Национальная конференция "Общество для всех возрастов". В седьмой раз она соберет признанных российских и международных экспертов и участников из всех регионов России для поиска прикладных решений по повышению качества жизни зрелых людей в России. Миссия конференции – создание в России общества, где не страшно стареть.

Повестка конференции представит круг наиболее актуальных вопросов и острых тем, возникающих на пути формирования такого общества в России. Эксперты обсудят ход реализации Стратегии действий в отношении граждан пожилого возраста, национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение, развитие системы долговременного ухода.

Ключевые темы конференции в 2019 году:

- Государство: организация новой системы заботы в сотрудничестве с НКО, бизнесом и местными сообществами. Поиск ресурсов и баланс ответственности. Адаптация эффективных зарубежных моделей и успешные российские практики;

- Общество: создание поддерживающей и безопасной среды. Борьба с эйджизмом. Содействие самореализации. Технологии для всех;

- Человек: внутренние ресурсы и мотивация для полноценной жизни. Активная позиция, планирование и осознанное отношение как факторы качества жизни.

На конференции будут представлены практический российский и международный опыт, новейшие исследовательские данные, пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, рабочие мастерские, специальная арт-программа.

Организатор конференции - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в партнерстве с Российским научно-клиническим геронтологическим центром, который представит параллельную медицинскую программу для специалистов.

Подробная программа мероприятия и регистрация по ссылке.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

К участию приглашаются: представители органов власти РФ, специалисты сферы здравоохранения, труда и социальной защиты, представители НКО, бизнеса, науки различных областей, общественные лидеры.

Возрастная категория 18+.

О Национальной конференции "Общество для всех возрастов"

Национальная конференция "Общество для всех возрастов" инициирована Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко для содействия повышению качества жизни зрелых людей в России. Мероприятие является признанной площадкой по обсуждению вопросов демографического старения и поддержки старшего поколения. Конференция включена в план мероприятий национальной Стратегии действий в отношении граждан старшего возраста.

Результаты работы участников вносят вклад в повышение качества жизни пожилых людей в России на системном уровне. Итоговая резолюция Конференции 2015 года стала базой для разработки Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года – основного документа, определяющего социальную политику страны в отношении старшего поколения.