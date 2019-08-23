Московский финансовый форум пройдет 12-13 сентября в "Манеже"

Москва, 23 августа. Четвертый ежегодный Московский финансовый форум состоится 12-13 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". Подать заявку на участие можно до 27 августа 2019 года включительно. Все заявки будут рассматриваться Организационным комитетом.

Подробная инструкция по регистрации, правила использования именного бейджа, с помощью которого можно пройти на площадку Мосфинфорума, и режим работы аккредитационных стоек опубликованы на сайте форума в разделе "Участникам".

На дискуссионных площадках форума эксперты обсудят вопросы повышения конкурентоспособности экономики, развития финансовых рынков, совершенствования мер господдержки, реализации нацпроектов, стимулирования предпринимательской активности, эффективности налоговой политики и другие актуальные темы. Тема форума в этом году — "Российская экономика: возможности для опережающего развития".

Возрастная категория 18+.

Пресс-служба МФФ’2019

+7 (909) 960 12 99

press-mff@minfin.ru

Московский финансовый форум — это уникальная площадка для профессиональной дискуссии, посвященной вопросам финансово-экономической политики России. Миссия форума заключается в выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики.

Организаторами форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы.

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России. В прошлом году форум впервые прошел в двухдневном формате.

В работе форума в 2018 году приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и многие другие.