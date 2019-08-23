ТАСС, 23 августа. Образовательные учреждения Тюменской области готовы к новому учебному году. Об этом сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Глава департамента проинформировал, что детские сады, школы, профессиональные и высшие учебные заведения примут более 413 тыс. человек. В школы региона придут 213 тыс. детей. В этом году впервые за парты сядут 24 556 первоклассников, это на 1120 больше, чем в прошлом году. На протяжении нескольких лет в регионе отмечается тенденция увеличения числа школьников, и этот год не исключение.

В пресс-службе губернатора отмечают, что 100% учреждений прошли проверку и обследование специальной комиссией. Примут своих первых учеников две новые школы: в Тюмени и Заводоуковске, а также новый спортивный корпус школы №5 в областной столице.

В рамках реализации нацпроекта "Образование" в Тюменской области ведется строительство и реконструкция пяти детских садов, четырех школ, одного спортивного комплекса. Помимо этого, идет разработка проектной документации еще по 40 объектам.

К новому учебному году проведен капитальный ремонт в 50 школах, 33 детских садах и девяти учреждениях среднего профессионального образования. Новое оборудование поступило в 182 школы и 59 детских садов. В плановом порядке проводится текущий ремонт учреждений и обновляется парк школьных автобусов.

В новом учебном году в 28 сельских школах появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" - аналоги кванториумов. В дополнение к уже действующим 42 откроются 60 современных школьных лабораторий — науколабов. В день знаний, 1 сентября, во всех школах региона пройдут праздничные линейки, а уже 2 сентября школьники соберутся на первый урок – "Урок Победы", посвященный истории России и Тюменской области, героическим поступкам земляков и вкладу региона в Великую Победу.

"В ходе реализации региональной составляющей национального проекта "Образование" в Тюменской области предстоит воплотить в жизнь масштабные планы по строительству новых школ, создать современные условия для творческого, интеллектуального и профессионального развития как детей, так и педагогов", – подчеркнул губернатор.