Гайский ГОК ввел в опытно-промышленную эксплуатацию ствол шахты "Эксплуатационная"

ТАСС, 23 августа. На Гайском горно-обогатительном комбинате (ПАО "ГГОК", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) торжественно запущен в работу ствол шахты "Эксплуатационная". Как сообщают в пресс-службе УГМК, объект введен в опытно-промышленную эксплуатацию после реконструкции, которая длилась с 2011 года. Ствол шахты был углублен с 830-го до 1421-го метра. Объект нажатием рычага запустили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

"Запуск ствола шахты "Эксплуатационная" – это подарок не только горнякам, но и целому городу. От бесперебойной работы этого объекта, на реконструкцию которого было потрачено много сил и времени, зависит развитие Гайского ГОКа и всей нашей компании, а также процветание целой территории", - сказал Андрей Козицын.

Завершающим этапом большого проекта стал монтаж нового подъемного оборудования – скиповой шахтной подъемной машины (ШПМ), изготовленной на Уралмашзаводе (г. Екатеринбург). Она заменила исчерпавшую свой срок эксплуатации существующую подъемную машину.

"Ввод в эксплуатацию первой шахтной подъемной машины отечественного производства – новый этап для всей российской отрасли тяжелого машиностроения. Мы благодарны генеральному директору и коммерческому директору компании УГМК за то, что они верят в нас, в наши компетенции, доверяя производство оборудования для своих ключевых объектов. Помощь и поддержка специалистов холдинга на всех этапах производства очень ценны для нас – вместе мы создали первую в России шахтную подъемную машину", – сказал генеральный директор ООО "УК "УЗТМ-КАРТЭКС" Ян Центер.

Скиповое подъемное оборудование предназначено для выдачи горной массы с горизонта 1310 метров. Монтажные работы велись на каждой из отметок 104-метрового копра шахты "Эксплуатационная". На отметке "+54" метра было смонтировано электрооборудование управления скиповой машины, проложены кабельные трассы. На отметке "+68" установлен отклоняющий шкив. На самой высокой точке "+83" расположилась вся механическая часть подъемной установки. В настоящее время ведется отладка работы оборудования.

Шахтная подъемная машина оборудована двумя скипами (коробами), грузоподъемностью 50 т каждый. На оборудовании навешены восемь подъемных канатов диаметром 50,5 мм вместо предыдущих 45,5 мм. Проектная скорость движения скипов составит порядка 16 м/с.

Новая шахтная подъемная машина — самая крупногабаритная машина на российском рынке: диаметр канатоведущего шкива составляет 5 м. ШПМ оснащена двумя двигателями мощностью 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией. В подъемной установке предусмотрен высокий уровень автоматизации: машина имеет современную систему управления, разработанную отечественными программистами, с визуализацией всех технологических параметров работы на пульте оператора, необходимыми защитами и блокировками, которые позволят избегать ошибок в работе оборудования и персонала.

"Наша машина максимально экономична с точки зрения расхода электроэнергии, что в итоге позволит уменьшить себестоимость производства конечной продукции ГОКа, а оснащение машины гидравлической тормозной системой значительно улучшает технологическое управление добычей и повышает уровень безопасности работ", - говорит главный конструктор ШПМ Уралмашзавода Рустам Мухаметдинов.

Подъемную машину специалисты Уралмашзавода спроектировали с учетом потребностей Гайского ГОКа. ШПМ установлена на имеющийся фундамент в копре и встроена в существующие помещения.

До реконструкции руда по стволу выдавалась с горизонта 750-го метра в объеме 4,5 млн т в год. После окончания работ сырье будет поступать с отметки 1340 м в таком же объеме и больше. Бесперебойную работу дозаторно-загрузочного комплекса ствола шахты "Эксплуатационная" должен обеспечить дробильно-конвейерный комплекс "Рудный тракт-2". Первый этап строительства этого объекта шахтостроители комбината завершили в августе 2019 года.

Также в этот день предприятие торжественно запустило в эксплуатацию главную вентиляционную установку нового шахтного ствола "Северная Вентиляционная 2" мощностью 600 куб. м воздуха в секунду. С ее помощью будут проветривать горизонты, расположенные ниже отметки 990 м.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.