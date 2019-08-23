Губернатор Ямала навестил поисковиков – участников экспедиции в Ленинградской области

ТАСС, 23 августа. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с 17 ямальцами из села Красноселькуп и города Ноябрьск, которые участвуют в международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Апраксин" в Ленинградской области.

Глава региона оценил, как организована работа в лагере, пообщался с ямальскими поисковиками, рассказали в пресс-службе губернатора. "Давно планировал побывать в такой экспедиции. Я горд тем, что на Ямале почти в каждом муниципалитете действует поисковый отряд", - приводят его слова в пресс-службе.

"Трудно передать чувства, потому что здесь, с одной стороны, и горесть от тех событий, что происходили, – всe усеяно минами, снарядами разорвавшимися. С другой стороны, есть чувство спокойствия, раз работа ведeтся, значит, память не будет забыта. Значит, молодое поколение правильно расставит акценты в понимании истории. Замечательно, что эта работа ведeтся, будем еe усиливать", - цитируют Дмитрия Артюхова в пресс-службе.

Глава региона поручил разработать механизм помощи ямальским поисковикам. Директор департамента молодeжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин презентовал руководителю автономного округа проект правил оказания поддержки поисковым отрядам.

"Мы предлагаем обязательно финансировать питание и проезд. При этом предусмотрели не только доставку к месту поиска поездом, но это может быть и самолeт. Доставку груза тоже включили, нас просили об этом сами поисковики", - сказал Хайруллин. Его коллега, депутат Законодательного собрания и куратор проекта "Историческая память" Дмитрий Жаромских пояснил, что цель проекта – не просто профинансировать организаторов таких поездок, а упорядочить эти выезды, чтобы каждому отряду предоставлялись равные возможности.

Самый первый поисковый отряд на Ямале – "Забытый полк" из Пуровского района выехал в поисковую экспедицию в 2003 году. Сейчас в округе 26 поисковых отрядов, которые насчитывают 382 человека от 14-ти и старше 30 лет. В этом году все ямальские отряды участвовали в традиционной всероссийской акции "Вахта памяти". Обнаружили уже 193 красноармейца, установлено пять имeн, найдены родственники одного бойца.

Поисковики работают постоянно. В зимнее время, когда основная их деятельность невозможна, проводят конференции и слeты, где обмениваются опытом.

Следующая поисковая экспедиция ямальских добровольцев запланирована на октябрь. На территории Республики Крым на "Вахте памяти-2019" будет работать отряд "Дивизион" из Нового Уренгоя.

Об экспедиции "Волховский фронт. Апраксин"

Всего в поиске задействовано 650 человек из 27 российских регионов, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы. Добровольцам помогают профессиональные военные 90-го специального поискового батальона. Руководитель экспедиции - сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.