Тюменская область в первом полугодии увеличила экспорт на $20 млн

ТАСС, 23 августа. Предприятия Тюменской области в первом полугодии увеличили экспорт на $20 млн. В первом полугодии 2019 года он составил $1,27 млрд, в аналогичный период прошлого года – $1,25 млрд. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора.

Наибольший объем экспорта составили топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. В несырьевом неэнергетическом экспорте наибольшую динамику роста показало производство машин, оборудования и других транспортных средств (рост почти в 3,3 раза, с $11,3 млн до $37 млн). Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос с $8,7 млн до $10,8 млн, металлов и изделий из них - с $3,5 млн до $4 млн, также вырос экспорт текстильных изделий, обуви, кожевенного сырья, пушнины.

Как отметил губернатор, эта положительная динамика связана с созданием благоприятной экспортной среды в регионе. "Тюменские предприятия выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, многие из них готовы к выходу на зарубежные рынки. Правительство области продолжает всесторонне поддерживать всех, кто уже занимается экспортом или планирует освоить новое направление. Работая инициативно и системно, мы сможем решить поставленные серьезные задачи в национальном проекте", – приводят в пресс-службе слова Александра Моора.

В сообщении отмечается, что одно из важных направлений работы в развитии экспорта – повышение активности и эффективности выездов бизнес-делегаций за рубеж. Количество таких мероприятий увеличилось в три раза. В 2018 году Центром поддержки экспорта были организованы бизнес-миссии в Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Туркменистан, проводились консультации с предприятиями по поставкам продукции в Германию. В результате в 2019 году поставки по этим направлениям увеличились, в том числе и среди тех стран, которые ранее сотрудничали с Тюменской областью (ОАЭ, Германия, Дания, Алжир, Египет, Великобритания, Венгрия, Италия, Испания, Польша, США). Так, экспорт в Германию вырос почти в три раза, в ОАЭ – в пять с половиной раз, в Египет – в четыре раза. Также в этом году предприниматели региона впервые стали экспортировать продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонида Остроумова, сегодня для выстраивания деятельности за пределами России у тюменского предпринимателя есть масса инструментов.

"Можно воспользоваться различными мерами государственной поддержки, действующими в регионе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", пройти обучение, получить консультацию или содействие в лицензировании деятельности, поиске контрагента и проведении переговоров с потенциальными клиентами. Мероприятия, стимулирующие экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки, реализует Центр поддержки экспорта Тюменской области", – отметил он.

Деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".