Владимир Нетесов: в Воронежской области работа по нацпроектам ведется на хорошем уровне

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов подвел итоги законодательной и представительной работы регионального парламента за первое полугодие 2019 года. Среди новых ответственных направлений деятельности он отметил контроль за реализацией нацпроектов.

— Владимир Иванович, какие решения облдумы в рамках законодательной деятельности Вы бы отметили как наиболее важные?

— Всего в ходе весенней сессии Воронежской областной Думы было проведено семь заседаний, в рамках которых парламентарии рассмотрели 133 вопроса.

Безусловно, стоит отметить корректировки бюджета. Мы трижды вносили изменения в главный финансовый документ региона, увеличив его расходную часть почти на 12 млрд рублей. При этом не только за счет поступления федеральных средств, но и региональной составляющей. Рекордный профицит бюджета региона прошлого года – 11 млрд рублей – дал возможность заложить на 2019 год резервы для дополнительного решения различных вопросов.

В текущем году дополнительные средства направлены на выполнение соцобязательств, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, модернизацию автопарка в муниципальных районах, строительство и ремонт дорог, поддержку аграриев (в том числе создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации), переселение граждан из аварийного жилья (в общей сложности в 2019 году на это будет направлено более 550 млн рублей), развитие инфраструктуры моногородов. Значительное финансирование также выделено на реализацию нацпроектов на территории Воронежской области.

Отмечу, что дополнительно выделено 2 млрд рублей на новую программу капремонта медицинских, образовательных, спортивных, социальных учреждений по всей области. В следующем году эта практика может быть продолжена с тем же объемом средств – финансовая устойчивость областной казны позволяет это сделать.

Также обратил бы внимание, что ряд поправок в бюджет позволили в текущем году довести объем Дорожного фонда региона до рекордных 15 млрд рублей. Из них на ремонт дорог направят почти 4,5 млрд. Планируется отремонтировать 490 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 306 км из которых – в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это почти в три раза больше показателя прошлого года.

— Традиционно в центре внимания депутатского корпуса была социальная сфера…

— Да, региональным парламентом рассмотрено и принято достаточное количество как технических поправок, так и базовых законов в данном направлении – всего более 20 документов.

В частности, Воронежская областная дума внесла в некоторые законодательные акты региона изменения, которые упрощают процедуру получения ряда госуслуг. Например, исключили требование по предоставлению выписок из домовых книг и справок о составе семьи, а также информацию о технических характеристиках помещений (справки БТИ) при оказании ряда муниципальных и государственных услуг. Законодательное новшество коснется, в основном, малоимущих граждан, многодетных семей, а также некоторых других категорий заявителей.

Еще одним документом, утвержденным региональным парламентом, стали поправки в закон "О региональной социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области". Они касаются в основном порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Напомню, что с инициативой о перерасчете выплат пенсионерам в ходе своего послания Федеральному Собранию в феврале этого года выступил президент РФ Владимир Путин. Уже 1 апреля главой государства был подписан документ, которым были внесены изменения в Федеральный закон "О государственной социальной помощи", касающиеся, в том числе, порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Аналогичные положения утверждены и областным законом. Теперь размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией размеров денежных выплат, влияющих на установление региональной социальной доплаты. Новый закон улучшил материальное обеспечение более 90 тыс. воронежских пенсионеров.

Также стоит упомянуть, что Воронежская область стала одним из первых регионов России, где создан Институт уполномоченного по правам ребенка в соответствии с новым федеральным законодательством. Документ, который вступил в силу с 1 января 2019 года, дает детскому омбудсмену в регионе новый, более высокий правовой статус и максимально широкий спектр возможностей для эффективной помощи несовершеннолетним. Уверен, это качественно новый шаг в деле совершенствования механизма защиты детей и семей с детьми.

Кроме того, Воронежская областная Дума единогласно поддержала поправку в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", направленную на поддержание уровня жизни приемных семей в регионе, укрепление института семьи, поднятие престижа приемных семей, а также поддержание их материального положения.

— Воронежская областная Дума приняла масштабный блок экономических законов. Что это даст в перспективе региону?

— Действительно, парламентарии согласовали более 15 законов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест.

В первую очередь, я бы отметил блок документов, которые сформируют максимально благоприятные условия ведения бизнеса для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр", созданной в Новоусманском муниципальном районе. Здесь планируется развитие высокотехнологичных производств, связанных с металлургией, химической, кабельной, радиоэлектронной, фармацевтической, пищевой промышленностью, а также гражданским авиастроением и двигателестроением. Инвесторам особой экономических зоны были предоставлены система льгот, включая освобождение от уплаты региональной части налога на прибыль на определенный период времени, а также освобождение на 10 лет от транспортного налога. Это позволит обеспечить конкурентоспособные условия по отношению к условиям в других особых экономических зонах. Об этом говорит и тот факт, что готовность реализовывать свои проекты на площадке ОЭЗ "Центр" уже подтвердили больше десятка потенциальных инвесторов.

Создание этой зоны в Воронежской области стимулирует создание 15-20 высокотехнологичных производств и появление здесь 4,2 тыс. новых рабочих мест. Планируемые инвестиции в экономику региона составят около 30 млрд рублей. В перспективе, с открытием филиалов ОЭЗ в районах области, речь может идти о 200 млрд рублей инвестиций и создании в общей сложности 25 тыс. рабочих мест.

В ходе последнего заседания весенней сессии парламентарии ввели особые критерии для инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории опережающего экономического развития "Павловск". Это будет способствовать привлечению в моногород предприятий малого и среднего бизнеса.

В мае мы приняли блок законов, стимулирующих внедрение новой меры поддержки инвесторов в сфере промышленности, – специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Это льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций. Сегодня в рамках специальных инвестиционных контрактов свои проекты на территории более 20 российских регионов реализуют, в основном, крупные международные и отечественные промышленные холдинги. Для Воронежской области внедрение льготы компаниям в рамках СПИК гарантирует повышение инвестиционной привлекательности: крупным инвесторам будут удобны понятные условия и механизмы преференций, которые уже отработаны в других регионах.

Кроме того, региональный парламент законодательным решением также предоставил право на применение инвестиционного налогового вычета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты на территории региона. Предоставление данной меры господдержки направлено на стимулирование обновления основных фондов организаций. Оценка предполагаемой суммы льгот по налогу на прибыль может составить 100-120 млн рублей в 2020 году.

Также депутаты согласовали корректировки областного закона, которым регулируется применение упрощенной системы налогообложения. Эти поправки призваны стимулировать на территории региона развитие малого и среднего бизнеса в сфере дошкольного образования.

— Какие еще важные законы были приняты Воронежской областной Думой за первые полгода?

— Депутаты заложили правовые основы для нового порядка обращения с безнадзорными животными в области. Документ должен послужить защите животных без хозяев, а также укреплению нравственности и соблюдению принципов гуманности при обращении с ними.

Кроме того, с начала года в стране был введен новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, что неизбежно должно было привести к росту расходов граждан. Поэтому на уровне региона было принято решение сдержать этот рост оплаты всеми доступными правовыми мерами. В частности, был разработан и принят закон, который фактически ввел льготный тариф на вывоз ТКО для воронежцев.

Кроме того, мы приняли во втором чтении закон, который регулирует деятельность платных парковок на территории Воронежской области. Благодаря принятию документа было увеличено время безвозмездного использования платных парковок с 19:00 до 8:00 (ранее с 20:00), был расширен список льготников, а также с 15 минут до 1 часа увеличено время бесплатной парковки на территориях, прилегающих к школам и детсадам, а также учреждениям здравоохранения.

Также в ходе весенней сессии Воронежская областная дума приняла постановление о формировании зеленого пояса вокруг Воронежа. Площадь защитной лесопарковой зоны составит 15,5 тыс. га, что в 10 раз больше первоначального варианта.

— В 2019 году довольно активно реализуется практика выездных заседаний комитетов регионального парламента. Что это дает депутатскому корпусу?

— Такая практика появилась у нас в 2016 году и хорошо себя зарекомендовала. Именно на таких заседаниях с участием наших избирателей и местных органов власти мы обсуждаем и нередко находим законодательное решение сложных и многолетних проблем. С начала этого года было проведено уже девять выездных заседаний. География выездов широка – парламентарии побывали в Воронеже, Рамонском, Семилукском, Эртильском, Богучарском, Верхнехавском, Аннинском и Новоусманском районах. Так же широк и список обсуждаемых тем: совершенствование системы спорта в отдаленных районах, помощь семьям в кризисных ситуациях, становление отрасли этнотуризма, повышение эффективности формирования доходов местных бюджетов, изменения в закон "О регулировании земельных отношений".

Еще один инструмент работы депутатов – это проведение парламентских слушаний с широким привлечением органов местного самоуправления. В Острогожске в ходе таких слушаний была поднята актуальная тема закрепления и поддержки молодых специалистов на селе. Сегодня в регионе запланирована реализация инвестиционных проектов, связанных с развитием отрасли переработки. Такие предприятия будут остро нуждаться в специалистах. Поэтому важно создать условия, которые позволят не только сохранить трудоспособное население в сельской местности, но и привлечь высококвалифицированные молодые кадры. В ходе этих слушаний для решения кадровых вопросов в сфере АПК были выработаны рекомендации как по законодательному регулированию данной сферы, так и по комплексу мер, которые может выработать исполнительная и местная власть вместе с образовательными учреждениями и бизнес-сообществом.

— Приемы граждан – еще одна из форм работы депутатского корпуса. С какими просьбами и обращениями приходят сегодня к парламентариям избиратели?

— В первом полугодии 2019 года парламентарии приняли около 2 тыс. обращений граждан. Встречи с заявителями проходили на нескольких площадках – в общественной приемной облдумы, депутатском центре регионального отделения "Единой России", а также непосредственно в округах.

Традиционно воронежцев беспокоят вопросы, связанные с ЖКХ. Был зафиксирован всплеск обращений (особенно в первые месяцы нового года), связанных с внедрением новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Депутатский корпус наладил оперативное взаимодействие с исполнительной властью по данному вопросу, парламентарии активно участвуют в работе, призванной совершенствовать систему, в том числе это происходит на основе обращений граждан.

На втором месте – вопросы социального характера.

На сегодняшний день около половины обращений граждан решается положительно. Кроме того, на основе полученной информации формируется база для разработки региональных законопроектов.

Помимо приемов депутаты ведут с избирателями разъяснительную работу о вступивших в силу новшествах федерального и регионального законодательства, ведут постоянную разъяснительную работу о мерах социальной поддержки, положенной гражданам.

— В России началась реализация национальных проектов, и в этой связи у депутатского корпуса особая миссия – контроль за ходом реализации проектов и даже личная ответственность за мероприятия в рамках этих проектов на территории своих избирательных округов. Расскажите об этом подробнее.

— В Воронежской области на сегодняшний день реализуется 11 из 12 приоритетных национальных проектов. С нацпроектами синхронизируются и партпроекты "Единой России". В ходе реализации национальных и партийных проектов нам предстоит добиться серьезных результатов. Во-первых, опережающего темпа роста производительности труда на основе внедрения новых технологий, цифровизации высокотехнологичных производств, улучшения делового, предпринимательского и инвестиционного климата для привлечения финансовых ресурсов. Во-вторых, роста экономики, увеличения роста доходов в бюджет и роста реальных доходов населения. В-третьих, развития инфраструктуры для развития экономического потенциала региона и, конечно же, подготовки современных кадров.

Объемы финансирования в рамках 11 нацпроектов, которые уже реализуются в Воронежской области в текущем году, – около 17 млрд рублей. Но здесь важен не столько объем выделяемых средств, сколько эффективное их расходование. Поэтому контроль за целевым освоением этих средств является многоуровневым. В нем задействованы депутаты от Государственной Думы до сельского совета. Вся работа организована и синхронизирована в тесном взаимодействии с правительством региона, муниципальной властью, широкой общественностью. Составлена "дорожная карта", в которой прописан каждый объект, входящий в тот или иной национальный проект. Определены ответственные лица, сроки исполнения.

Масштабный контроль осуществляется за строительством и реконструкцией школ, детских садов, ФАПов, автодорог, благоустройством городских территорий, общественных мест, детских спортивных площадок и многим другим.

Персональный контроль за реализацией нацпроектов закреплен и за депутатами Воронежской областной думы. В настоящий момент на депутатском контроле в районах области находятся 68 объектов только капитального строительства в рамках нацпроектов – это школы, детсады, физкультурно-оздоровительные комплексы, культурно-досуговые центры, медицинские объекты, системы водоснабжения в сельских населенных пунктах и т.д.

Сегодня областные парламентарии в постоянном режиме проводят мониторинг всех закрепленных за ними объектов, находятся в постоянном контакте с местными администрациями и руководителями подрядных организаций – в целом работы соответствуют утвержденному графику и срокам, срывов нигде не допущено.

Отмечу, что это показал и внешний контроль. У нас в регионе побывала Группа контроля Президиума Генерального совета партии "Единая Россия" за исполнением национальных проектов в субъектах РФ. Я вместе кураторами от регионального парламента принимал участие в мероприятиях этой рабочей поездки. Мы посетили ряд объектов, реализуемых в рамках нацпроектов "Демография", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Образование" и "Культура". По итогам поездки руководитель группы контроля, член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Александр Авдеев отметил, что работа в регионе по исполнению нацпроектов ведется на хорошем уровне.

При этом мы понимаем, что результаты нацпроектов должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле. Поэтому в полномочиях областных парламентариев не только постоянный, оперативный мониторинг строительства и реконструкции объектов. У них более широкие задачи – постоянный диалог с населением, оценка общественного мнения и в связи с этим предложение корректировок различных составляющих нацпроектов. Сегодня соответствующая информация поступает нашим парламентариям от избирателей в округах, и они активно ведут работу по анализу и обобщению таких инициатив. Наша задача – донести наказы избирателей, пожелания людей до исполнительной власти и проконтролировать, чтобы все замечания были учтены, а проекты и программы – исполнены вовремя и качественно.