У Саммита и Экономического форума "Россия – Африка" появился официальный сайт

Москва, 26 августа. Фонд Роcконгресс объявляет об открытии официального сайта Саммита и Экономического форума "Россия – Африка", которые состоятся 23-24 октября 2019 года в Сочи. Ресурс доступен по адресу: summitafrica.ru.

"В современном цифровом мире проведение делового события, особенно столь высокого уровня, невозможно без качественной интернет-площадки. Открытие сайта говорит о том, что подготовка Саммита и Экономического форума "Россия – Африка" вошла в самую активную стадию", – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

На сайте summitafrica.ru можно будет ознакомиться с актуальной программой и получить информацию о площадке мероприятия, размещении, транспорте, визовом режиме, а также узнать ответы на часто задаваемые вопросы и подать заявку на участие в Форуме.

Через Личный кабинет зарегистрированные участники могут забронировать гостиницу, оплатить билеты на специальные мероприятия Форума и воспользоваться другими полезными сервисами.

В специальном разделе "Стать партнером" размещена информация для организаций, заинтересованных в максимально эффективной работе на площадке.

На сайте также публикуются новости, связанные с повесткой Саммита и Экономического форума. Информация доступна на русском, английском, французском, португальском и арабском языках, что отражает многообразие стран, которые будут представлены в Сочи.

Саммит "Россия – Африка" – это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.

Мероприятие пройдет под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет, председателя Африканского союза Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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