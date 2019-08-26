Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в "Зарядье"

Москва, 26 августа. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 7 и 8 сентября откроют сезон 2019/20 в Московском концертном зале "Зарядье". В программе – все симфонии Петра Чайковского, а также выступления лауреатов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Седьмого сентября коллектив выйдет на сцену концертного зала "Зарядье" дважды. В программе первого концерта (16:00) прозвучат: Симфония №1 ("Зимние грезы") и Симфония №4, а также ариозо Мазепы из одноименной оперы Петра Чайковского в переложении для тромбона. Солист – лауреат первой премии XVI Международного Конкурса им. П.И. Чайковского по специальности "Медные духовые инструменты" Алексей Лобиков (Россия). В программе вечернего концерта (20:00): Симфония №2 ("Малороссийская"), Симфония №5 и Вальс-скерцо для скрипки с оркестром Петра Чайковского. Солист – обладатель второй премии XVI Международного Конкурса имени П.И. Чайковского по специальности "Скрипка" Марк Бушков (Бельгия). Оба концерта пройдут под управлением Валерия Гергиева.

На следующий день, 8 сентября (12:00), Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит Симфонию №3 и Симфонию №6 ("Патетическую"). Также прозвучит ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского (переложение для флейты), солист – лауреат первой премии XVI Международного Конкурса им. П.И. Чайковского по специальности "Деревянные духовые инструменты" Матвей Демин (Россия).

В 2018 году Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра исполнили цикл симфоний Петра Чайковского в Швейцарии (Люцерне, Женеве и Цюрихе), а также в ходе масштабного тура XVII Московского Пасхального фестиваля.

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