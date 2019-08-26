Андрей Кириленко стал гостем Турнира Госкорпорации по ОрВД по баскетболу

Москва, 26 августа. В Москве прошел первый турнир по баскетболу 3х3 на Кубок Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"). В розыгрыше приняли участие 23 команды из Генеральной дирекции и филиалов. Авиадиспетчеры, инженеры и другие работники ГК ОрВД из различных регионов страны оспаривали трофей в борьбе. Почетным гостем турнира стал глава Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Весь день баскетбольные дружины авиаторов провели на площадках, сначала участвуя в играх группового этапа, а затем и в плей-офф. По итогам соревнований 1 место заняла сборная команда филиала "Аэронавигация Дальнего Востока", 2 место – команда "Даймондс" филиала "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири", 3 место – команда "ATC Moscow" филиала "МЦ АУВД". Самым ценным игроком турнира был признан Александр Заварин, представляющий филиал "Аэронавигация Дальнего Востока". Открытие турнира и награждение победителей провел заместитель генерального директора ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Никита Данилов.

"Наше предприятие имеет большие традиции любительского спорта как на общероссийском, так и на международном уровне. Работники ГК ОрВД неоднократно становились победителями и призерами различных соревнований по футболу, хоккею, горным лыжам, волейболу, пауэрлифтингу. Теперь в линейку наших корпоративных видов добавился баскетбол. Эти соревнования, безусловно, весьма поспособствуют пропаганде здорового образа жизни и тимбилдингу внутри национального провайдера аэронавигационного обслуживания", – подчеркнул Никита Данилов в своем выступлении.

Параллельно с соревнованиями для многочисленных болельщиков и гостей были организованы выступление групп поддержки, мастер-классы от звезд лучшей игры с мячом, индивидуальные конкурсы. Одним из самых ярких моментов турнира стало участие в нем известного российского баскетболиста Андрея Кириленко, который не только пообщался со участниками, но и вместе со знаменитыми баскетболистами Никитой Моргуновым, Владимиром Дячком и Алексеем Збраиловым провел товарищеский матч против лучших игроков корпорации.

"Все участники первого турнира ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" по баскетболу желают национальной сборной России максимально успешного выступления на мировом баскетбольном первенстве, которое пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Это пожелание мы озвучили во время закрытия турнира и передали игрокам национальной команды через Андрея Кириленко", – сообщил ТАСС пресс-секретарь предприятия Николай Ивашов. Кроме того, он добавил, что в планах корпорации сделать турнир по баскетболу ежегодным, а также делегировать своих представителей для участия в международных баскетбольных соревнованиях среди авиадиспетчеров.