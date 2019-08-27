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Губернатор Владимирской области ознакомился с производством на заводе "Электрокабель"

Это первый визит Владимира Сипягина на предприятие УГМК с момента избрания в октябре 2018 года
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин АО "Электрокабель" Кольчугинский завод"
Описание
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
© АО "Электрокабель" Кольчугинский завод"

ТАСС, 27 августа. Кольчугинский завод "Электрокабель" (город Кольчугино, Владимирская область, входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) посетил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Это первый визит главы региона в Кольчугино с момента его избрания в октябре 2018 года, отмечают в пресс-службе УГМК.

"В сопровождении руководителей предприятия Владимир Сипягин познакомился с производством кабелей связи и управления, а также кабельной продукции для большой энергетики. Показали губернатору и новый участок электронно-лучевого модифицирования изоляции, открытый в прошлом году", - сказано в сообщении.

"Электрокабель" является точкой опоры Кольчугинского района. Я увидел прогресс на заводе, динамику развития в коллективах, горящие глаза, профессиональные кадры. Один из сотрудников, мне показалось, как будто Нобелевскую премию получил — настолько он интересно рассказывал про новые технологии! Это такой тренд — идти в ногу со временем, потому что, как сказал президент Путин, сейчас время самых смелых инициатив, продвижения новых видов продукции. А наша задача как государства вам всячески помогать и содействовать" - цитируют в пресс-службе холдинга слова главы региона.

В УГМК отметили, что по завершении экскурсии по заводу губернатор пообщался с предпринимательским сообществом Кольчугинского района. Встреча прошла в формате открытого диалога, где любой участник мог напрямую задать губернатору наболевший вопрос. В числе прочего речь зашла о борьбе с фальсифицированной и контрафактной кабельной продукцией.

"Мы с позиции государства создали структуру, которая берет на контроль те объекты, которые строятся как минимум во Владимирской области, и через экспертизу будем делать вывод — какой там кабель: контрафактный или нет. Будем оказывать максимальное содействие не только продукции данного завода, но и всей продукции, которая производится на территории области. Строители уже задумались, понимая, насколько высока степень ответственности", — приводят в сообщении УГМК слова Сипягина.

Не обошел вниманием глава региона и новую школу на 550 человек в первом микрорайоне города, которая должна открыться в ближайшем учебном году. 422 млн рублей в строительство учебного заведения инвестировали из федерального, областного и местного бюджетов, 9 млн рублей выделил завод "Электрокабель".

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ Томск".

"Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

Теги
РоссияВладимирская областьСипягин, Владимир Владимирович
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