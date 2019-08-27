В Национальном форуме по импортозамещению примут участие около 100 спикеров

Москва, 27 августа. Второй день Национального форума по импортозамещению "Российское производство в фокусе национальных проектов", который состоится в МВЦ "Крокус-Экспо" 10-11 сентября, будет парадом наиболее успешных решений, ориентированных на развитие российской экономики на прорывных направлениях развития – национальных проектах, экспорте, импортозамещении. Серия из восьми стратегических сессий 11 сентября включит в себя дискуссии, доклады и презентации, посвященные вопросам внебюджетных инвестиций в национальные проекты, оптимальной схематике выхода российских компаний на глобальные рынки, методикам монетизации научных разработок, а также российским регионам как бизнес-инкубаторам и экологическим вызовам и корпоративным трансформациям.

Спикеры сессий второго дня Форума – топ-менеджеры институтов развития и крупнейших российских предприятий. Среди них генеральный директор Фонда Развития промышленности Роман Петруца, генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, сооснователь бюро WOWHAUS Олег Шапиро, старший вице-президент блока "Проекты развития" ВЭБ.РФ Сергей Евдокимов и многие другие.

В общей сложности планируется, что в работе Форума примут участие около 100 спикеров и более 2500 гостей. Со всеми спикерами Форума можно ознакомиться на сайте.

Первый в истории Форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" призван подвести итоги первого года реализации национальных проектов России, а также провести обсуждение с участием регуляторов, бизнеса, экспертов и медиа наиболее эффективных кейсов, нацеленных на прорывное развитие национальной экономики.

Ключевыми спикерами первого дня Форума в рамках пленарной сессии станут члены правительства РФ и кураторы национальных проектов России. В их числе первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ А.Г. Силуанов, заместитель председателя правительства РФ Д.Н. Козак, заместитель председателя правительства РФ М.А. Акимов, а также руководители профильных министерств. В Форуме приглашены участвовать министр транспорта РФ Е.И. Дитрих, министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров, министр экономического развития РФ М.С. Орешкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В.В. Якушев. Также в первый день Форума состоится торжественная церемония награждения лауреатов новой премии России в сфере экономики – конкурса лучших проектов России "Проектный лидер".

Форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" состоится в рамках Международной специализированной выставки "Импортозамещение", которая проводится по распоряжению правительства РФ №719-р от 21 апреля 2018 года. Организаторы - Министерство промышленности и торговли РФ и МВЦ "Крокус Экспо".

Возрастная категория 18+.

Участие платное при условии обязательной регистрации на сайте.

Полная программа форума.

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ:

тел.: +7 (499) 130-96-13,

e-mail: pr@provertikal.ru

О Международной выставке "ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ"

Международная выставка "Импортозамещение" проводится c 2015 года по распоряжению правительства РФ (от 21 апреля 2018 г. №719-р), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций. Главная цель выставки – содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения.

Выставка "Импортозамещение" – это демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на международный рынок.

На V Международной выставке "Импортозамещение -2019" ожидается участие более 300 компаний-экспонентов из 40 регионов РФ, а также - около 15 000 посетителей. В рамках выставки будет организована Деловая программа – двухдневный национальный форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" с участием первых лиц государства и тематические круглые столы. А также состоится Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской премии "Проектный лидер".

Организаторы: Минпромторг России и МВЦ "Крокус Экспо".