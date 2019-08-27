В Югре развивается инновационный проект благодаря господдержке малого бизнеса

ТАСС, 27 августа. Предприятие-резидент Технопарка высоких технологий Югры - компания "Реатоника" - выращивает на Севере свежую зелень круглый год и ведет научные разработки систем управления и искусственного интеллекта для сельского хозяйства.

Идея открыть бизнес по выращиванию свежей зелени на Севере пришла, когда на полках магазинов не нашелся необходимый товар для приготовления любимых блюд, а качество присутствующего казалось сомнительным. Так родилась компания "Реатоника", рассказали в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства Югры.

"Сегодня предприятие является резидентом Технопарка высоких технологий автономного округа и имеет право использования товарного знака "Сделано в Югре". Основные направления деятельности — это выращивание зелени в системах закрытого грунта, проектирование и производство гидропонных систем, а также ведение научных разработок в сфере систем управления и искусственного интеллекта для сельского хозяйства. И все это на относительно небольших площадях, без создания специальных климатических условий", - сказано в сообщении фонда.

"Наша задача - это не столько получение большого количества свежей зелени, сколько выращивание продукта богатого микроэлементами и витаминами, несмотря на время года. Благодаря господдержке мы участвуем в образовательных проектах, выставках и форумах. Наша деятельность получила признание на международном уровне. На выставке HI-TECH, которая проходила в Санкт-Петербурге, мы заняли первое место в номинации "Биотехнологии", - приводят в фонде слова генерального директора компании Евгении Киселевой.

Как пояснили в Фонде, содействие в популяризации продукции малого и среднего предпринимательства - одна из форм государственной поддержки. "И она важна не менее чем финансовая на этапе становления или развития компании", - констатировали там.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.