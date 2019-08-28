Стартовал осенний марафон "Больших гастролей"

Москва, 28 августа. Ведущие театры страны 27 августа отправились в 18 регионов России. В рамках федеральной программы "Большие гастроли-2019" они покажут свои лучшие спектакли и премьеры.



Открывает осенний гастрольный марафон Ярославский Театр им. Ф. Волкова. С 27 августа по 9 сентября легендарный творческий коллектив ждут в Омске, Челябинске и Кургане. Зрители этих городов увидят пять спектаклей: "Человек из Подольска"(16+), "Восемь любящих женщин" (18+), "Цианистый калий: с молоком или без?" (16+), "Чудеса в змеином болоте" (6+), "Золотой теленок"(16+).



МХТ им. Чехова 27-28 августа в Губкине и Старом Осколе Белгородской области представит спектакль "Пролетный гусь" (16+) режиссера Марины Брусникиной по мотивам произведений Виктора Астафьева. Гастроли знаменитого театра состоятся благодаря сотрудничеству благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" и федеральной программы "Большие гастроли". В Курской, Белгородской и Оренбургской областях гастроли проходят под эгидой проекта фонда – культурной платформы АРТ-ОКНО. Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием от программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" также от фонда Алишера Усманова.

С 28 августа по 5 сентября Малый театр отправится на Дальний Восток. В Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске зрители увидят спектакль "День на день не приходится" (12+). А с 9 по 15 сентября гастроли пройдут в Татарстане в Театре им. Г. Камала, где будут представлены постановки "Дальше — тишина" (12+), "Женитьба" (12+), "Не все коту масленица" (12+).



С 29 августа по 9 сентября "Большие гастроли" предстоят Театру им. Н. Сац. Коллектив выступит в Мурманске, Южно-Сахалинске, Элисте, Волгограде, Нальчике и Уфе и покажет "Шахерезаду" (12+), "Шопениану" (12+), "Половецкие пляски" (12+), "Волшебника Изумрудного города" (6+), "Теремок" (3+) и "Кошкин дом" (3+).



С 1 по 8 сентября МХАТ им. Горького отправляется в Севастополь, Симферополь, Ставрополь и Железноводск, где покажет свои работы "Последний срок" (12+), "Леди Гамельтон" (12+), "Ромео и Джульетта" (12+), "Мастер и Маргарита" (16+).

С 25 по 27 сентября Театр наций в Барнауле на сцене Алтайского краевого театра драмы представит спектакль "Рассказы Шукшина" (18+).



Программа "Большие гастроли" реализуется с 2014 года Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ и с 2018 года охватывает все 85 регионов страны. В 2019 году в "Больших гастролях" задействовано более 260 театров и 2000 спектаклей. В этом году в программе уже приняли участие 57 театров, которые представили 396 спектаклей в 49 городах. Однако максимальная интенсивность театральных гастролей будет достигнута осенью, в начале нового театрального сезона.