АО "СТМ" и РЖД заключат договор о поставке магистральных газотурбовозов

ТАСС, 29 августа. Российские железные дороги и холдинг "Синара - Транспортные Машины" (АО "СТМ") заключили протокол о намерениях поставки и сервисного обслуживания в течение жизненного цикла магистральных газотурбовозов серии ГТ1h. Документ подписали генеральный директор холдинга СТМ Виктор Леш и начальник дирекции тяги РЖД Олег Валинский на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

Как сообщают в пресс-центре Группы Синара, стороны намерены расширить взаимодействие в области производства и эксплуатации газомоторных локомотивов. До 2025 года СТМ готов поставить для нужд РЖД 23 газотурбовоза ГТ1h. Локомотивы планируется эксплуатировать на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал ОАО "РЖД"), а в перспективе – на полигонах Северного Широтного Хода и на Байкало-Амурской магистрали. В качестве силовой установки в локомотиве использован газотурбинный двигатель российского производства, объем емкости под СПГ – 20 тонн (без дозаправки пять суток). Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества в части сервисного обслуживания маневровых газомоторных локомотивов, сообщают в пресс-центре.

"Газотурбовоз ГТ1h мощностью 8,5 МВт для вождения грузовых поездов повышенной длины и массы до 9 тыс. тонн сейчас успешно эксплуатируется на СвЖД и не имеет аналогов в мире. РЖД выступает в роли интегратора и ключевым драйвером изменений в отрасли, способствуя развитию в том числе и рынка маневровых газотепловозов. Происходит переход на контракты жизненного цикла – это новая форма партнерства, основанная на принципах доверия, взаимовыгодного сотрудничества. Промышленные компании тоже начинают ориентироваться именно на такой подход", — приводят в пресс-центре слова генерального директора АО "СТМ" Виктора Леша.

В рамках статической экспозиции выставки СТМ впервые демонстрирует четырехосный газотепловоз ТЭМГ1 мощностью 1,2 тыс. л.с. (880 кВт), способный обеспечить перевозку 5,6 тыс. тонн грузов (до 60 вагонов). Основные его преимущества - экономичность и экологичность за счет применения схемы с двумя силовыми установками и использования СПГ в качестве моторного топлива. На газотепловозе установлены современная система обеспечения микроклимата, система пожарной сигнализации и пожаротушения, а также система обнаружения утечек газа и т.д.

"Синара-Транспортные Машины" — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.