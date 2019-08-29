Холдинг "СТМ" и "РЖД Интернешнл" намерены поставлять путевую технику на Кубу

ТАСС, 29 августа. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (АО "СТМ") и "РЖД Интернешнл" заключили меморандум о намерениях на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо". Документ подписали в среду, 28 августа, генеральный директор холдинга СТМ Виктор Леш и генеральный директор ООО "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов.

"В соответствии с меморандумом стороны определили приоритетные направления совместного развития сотрудничества в области реализации проекта восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба, включая поставки путевой техники. Согласно намерениям, производство высокопроизводительных машин будет осуществляться на производственных площадках СТМ", - сказано в сообщении пресс-центра Группы Синара.

В настоящее время путевой дивизион холдинга СТМ объединяет мощности Калужского завода "Ремпутьмаш" и предприятия "Калугапутьмаш", где осуществляются не только выпуск, но и текущий ремонт и сервисное обслуживание путевой техники. "РЖД Интернешнл" опирается на передовые российские и зарубежные технологии, а также использует самое современное оборудование и материалы ведущих отечественных и мировых производителей, а также технические решения, не имеющие аналогов в мире.

"Синара - Транспортные Машины" реализует на Кубе проекты, включающие не только поставку локомотивов, но и модернизацию депо в кубинской столице. Наши страны давно связывают тесные экономические отношения, мы полностью понимаем потребности этого рынка. Сегодня в гаванском депо внедряются новые производственные и обслуживающие технологии. И нам важно не только производить машины, учитывая потребности и требования заказчика. Мы реализуем для наших клиентов образовательную программу, которая позволит освоить необходимые профессиональные компетенции в рамках сервисного обслуживания новой поставляемой техники", — подчеркнул гендиректор холдинга СТМ Виктор Леш.

В рамках реализации проектов холдинг СТМ до 2021 года планирует поставки 75 тепловозов ТГМ8КМ мощностью 1200 л.с.с., 43 из которых уже отгружены для Союза железных дорог Кубы. В рамках программы повышения квалификации персонала ремонтных и эксплуатационных депо Союза железных дорог Кубы более 250 человек прошли обучение.

О компаниях

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

ООО "РЖД Интернешнл" - специализированная инжиниринговая компания, созданная в рамках холдинга "РЖД" для централизации функций стратегического планирования внешнеэкономической деятельности и оперативного управления инфраструктурными проектами за рубежом.