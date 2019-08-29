Стартовала общенациональная научно-просветительская программа "Всенаука"

ТАСС, 29 августа. Ученые и популяризаторы науки объединились, чтобы реализовать масштабную научно-просветительскую программу "Всенаука". Ее инициатор — Георгий Васильев, создатель мульт-сериала "Фиксики", мюзикла "Норд-Ост" и многих других проектов. "Моя мечта — чтобы "Всенаука" так же увлекала взрослых, как Фиксики увлекают детей", — сказал он во время пресс-конференции в ТАСС.

Проект стартует накануне нового учебного года. Организаторы поясняют: "Тысячи школьников готовятся сесть за парты. Но только ли детям нужно пополнять свой багаж знаний?"

Социологические исследования показывают, что научная грамотность взрослых россиян оставляет желать лучшего. Например, согласно данным "Левада-Центра" и НИУ ВШЭ, только 34% взрослых респондентов смогли верно ответить на вопрос, способны ли антибиотики убивать вирусы. А на все 12 вопросов международного теста полностью правильно ответили лишь 1,4% респондентов — и это при том, что ни одно из заданий не выходило за рамки обычной школьной программы.

Показатели научной грамотности в России хуже, чем в большинстве развитых стран мира. На вопрос "Как бы Вы оценили свой уровень осведомленности о последних достижениях науки и техники?" дали ответ "хорошо" или "очень хорошо" лишь 14% опрошенных россиян, в то время как в Великобритании таких 56%, а в Дании 65%.

"Это различие во многом связано с уровнем популяризации науки в разных странах. Достаточно сравнить качество научно-популярных фильмов, производимых на британском и на нашем телевидении", — полагает Алена Нефедова, социолог, научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В современном мире на людей волнами накатывает хаотичная, малопонятная, а порой и откровенно ложная информация. Справиться с ней — отфильтровать и разложить по полочкам — миссия программы "Всенаука". "Мы хотим помочь людям сложить в голове картину мира, основанную на достижениях современной науки", — говорит Георгий Васильев.

На первом этапе программы "Всенаука" проводится большой опрос экспертов и интернет-аудитории с целью выявить "мини-набор макси-знаний" — наиболее важные темы, из которых формируется картина мира в голове современного человека.

Дальнейшее развитие программы будет направлено на широкое распространение "всенаучных" знаний. Цель — организовать доступ к ним через все возможные каналы: научно-популярные сайты, книги, журналы, учебники, лекции, игры, фестивали, премии, квизы, внеклассное образование, онлайн-энциклопедии, социальные сети и т.д. Программа "Всенаука" не конкурирует с существующими издательствами, лекториями и интернет-ресурсами, а помогает им. "Мы рады сотрудничать со всеми просветительскими и образовательными проектами", — поясняет Георгий Васильев.

Примером такого партнерства может служить конкурс "Толмач" — совместный проект с НП "Викимедиа РУ". Это общенациональный конкурс по улучшению статей русской Википедии, связанных с наукой. Его цель — сделать содержание сложных для понимания статей более доступным и интересным для широкой аудитории, иными словами — "перевести их с научного на понятный".

О готовности поддержать программу "Всенаука" заявил Алексей Хохлов, вице-президент Российской академии наук (в конце прошлого года по его инициативе была создана Комиссия РАН по популяризации науки).

О современных технологиях, которые могут быть полезны в реализации программы, рассказал руководитель лаборатории машинного интеллекта компании "Яндекс" Александр Крайнов.

Со "Всенаукой" уже сотрудничают многие уважаемые ученые и популяризаторы: экономист Александр Аузан, кристаллограф Артем Оганов, телеведущий Александр Пушной, журналист Борис Бурда, лингвист Светлана Бурлак, астрофизик Сергей Попов, социолог Лев Гудков, геолог Павел Плечов и многие другие.

Программа "Всенаука" реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Программа "Всенаука" полностью открыта для сотрудничества с прессой. По запросу может быть предоставлена разнообразная новостная и аналитическая информация, основанная на результатах исследований, опросов, конкурсов и других активностей. Специальное предложение для информационных партнеров и СМИ можно найти в материалах пресс-конференции и на сайте vsenauka.ru.

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