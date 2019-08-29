Условия для развития малых городов обсудят на форуме "Сообщество" в Мичуринске

Москва, 29 августа. Условия для развития малых городов обсудят на форуме "Сообщество", который состоится в Мичуринске 26-27 сентября. Могут ли удаленные от крупных городов территории стать промышленными и экономическими точками опоры для своего региона? Как создать возможности и благоприятный климат для развития малых городов и сельских территорий? На эти вопросы постараются ответить эксперты в рамках форума.

Член ОП РФ Руслан Салюков считает, что главным критерием для развития малых городов является эффективность работы органов местного самоуправления, региональной власти, предпринимателей и инициативных граждан.

"Возьмем конкретные примеры каких-то территорий: есть глубинка, где все развивается, движется, применяются новые подходы к управлению, реализуются экономические проекты, а есть малые города и села, где местные власти спят. Я считаю, что развитие глубинных территорий — это показатель эффективности работы региональных властей. Самое главное — опираются ли местные власти на инициативных граждан, предпринимателей, интеллигенцию, рабочих, которые хотят, чтобы их территория, их родной город, их поселение соответствовали современным условиям проживания", — рассказал Салюков.

Он также отметил, что экономические проблемы той или иной территории не снимают с местной власти ответственность за развитие данного конкретного города или сельского поселения. "Необходимо проводить мероприятия, где предлагаются уже конкретные инвестиционные проекты, которые можно внедрять в глубинной России. Опять же необходимо выделять в России те глубинные территории, где все это достаточно успешно реализуется, и смотреть, почему на других территориях этого не происходит", — настаивает эксперт.

По мнению члена Общественной палаты, задачи местных и региональных властей должны быть сформулированы таким образом, чтобы глубинка в итоге стала опорной точкой роста как региональной, так и российской экономики в целом. Самое главное условие для этого, как добавил Салюков, заинтересованность чиновников, слаженная работа с бизнесом и инициативными гражданами.

Регистрация на форум для участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/мичуринск.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

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