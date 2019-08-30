В Германии пройдут гастроли Калужской областной филармонии

Москва, 30 августа. В Германии с 1 по 5 сентября пройдут гастроли оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина и солистов Калужской областной филармонии. Выступления пройдут в Берлине и Вольфсбурге под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

1 сентября концерт состоится в городе Хено, расположенном в 16 км от Берлина, в церкви Evangelische Kirchengemeinde. 3 сентября артисты выступят в одной из самых знаменитых крепостей эпохи Возрождения в Европе – Цитадели Шпандау. 4 сентября концерт пройдет в Российском доме науки и культуры в Берлине, а 5 сентября – в Концертном зале музыкальной школы в Вольфсбурге, находящемся в 227 км от Берлина, в земле Нижняя Саксония.

В программе – русская классика и фольклор: "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" А.П. Бородина, "Русский танец" из балета "Лебединое озеро" П.И. Чайковского, "Плясовая" Н.П. Будашкина, "Узоры луговые" Г.Г. Шендерева, "Табакерка" А.К. Лядова. На концертах прозвучат известные народные песни России: "Вдоль по Питерской", "Эй, ухнем", "Травушка-муравушка", "Гармонь моя" и др.

Оркестр русских народных инструментов Калужской областной филармонии основан в 1985 году, его первым руководителем был заслуженный деятель искусств РФ Евгений Михайлович Тришин. Сегодня художественным руководителем и главным дирижером коллектива является Алексей Николаевич Лаврентьев.

Оркестр сотрудничает с известными исполнителями-солистами, гастролирует в России и за рубежом.

В выступлениях примут участие солисты Калужской филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Мосина, Ирина Самойлова, Федор Тарасов. Исполнители активно участвуют в сохранении и популяризации самобытного песенно-обрядового наследия Калужского региона, уникальной народной лирики, создании концертных и просветительских программ.

В августе 2019 года Калужской областной филармонии исполнилось 75 лет. Филармония считается лучшей сценической площадкой Калужской области для проведения крупных фестивалей и концертов. Здесь проходят выступления симфонических, камерных, народных, джазовых оркестров, солистов-инструменталистов, вокалистов, чтецов, хоров, танцевальных коллективов, музыкально-литературные концерты и музыкальные программы с элементами сценического действия, концерты-лекции.

В состав филармонии, помимо оркестра русских народных инструментов им. Е. Тришина, входят струнный квартет, русский инструментальный ансамбль "Каприс", инструментальный ансамбль "Палладио", вокально-инструментальный ансамбль "Орион", Губернский духовой оркестр, музыкальный лекторий, мужской хор, академический хор, академический ансамбль танца, артисты оригинального жанра, а также певцы академического, народного и эстрадного направлений.

Программа и места проведения:

1 сентября – г. Хено, церковь Evangelische Kirchengemeinde, Dorfstraße 43 A, 15366, 16:30.

3 сентября – г. Берлин, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599, 19:00.

4 сентября – г. Берлин, Российский дом науки и культуры, Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, 10117, 19:00.

5 сентября – г. Вольфсбург, Концертный зал Музыкальной школы, Musikschule Neue Melodie, Gifhorner Str. 3, 38442, 20:00.

Возрастная категория 6+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.